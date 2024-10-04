Естонія закликає ПАРЄ скласти план порятунку вивезених до росії дітей

Кадрі Талі: "Якби в Естонії діти зникли в тих же пропорціях, цілий народ був би стертий з лиця землі"

Керівник делегації Естонії в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Кадрі Талі закликала асамблею скласти конкретний план дій щодо порятунку вивезених з України до росії дітей.

Про це повідомляє ERR.

"За деякими оцінками, понад 700 тис. українських дітей для "порятунку" було перевезено до росії. Насправді йдеться про навмисну ​​діяльність, метою якої є вкрасти майбутнє та ідентичність одного народу", – зазначила Талі.

Представниця Естонії зазначила, що війна росії проти України призвела до масштабних викрадень та примусового переселення людей, особливо дітей. Йдеться про кризу, яка потребує негайного реагування.