Естонія закликає ЄС до активнішої підтримки України для захисту європейських цінностей

Очільник естонського уряду також закликав своїх партнерів з ЄС збільшити витрати на оборону.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал вважає, що підтримка України протягом наступних місяців визначить майбутнє ЄС, адже країни Європи мають зробити більше для захисту Києва та себе після перемоги Дональда Трампа у США.

Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg.

Міхал заявив, що підтримка України впродовж найближчих місяців визначить майбутнє ЄС та закликав своїх колег зробити більше для захисту Києва та самих себе.

Він вважає, що дозвіл рф силою змінити кордони України підірве європейські цінності.

Очільник естонського уряду також закликав своїх партнерів з ЄС збільшити витрати на оборону, щоб протистояти загрозі з боку Кремля та продемонструвати Трампу, що Європа серйозно ставиться до питань безпеки.

"Доля європейської системи, заснованої на цінностях та правилах, також буде певною мірою вирішена в цьому конфлікті", – акцентував Міхал.

Естонський прем'єр наразі перебуває в Будапешті на саміті Європейської політичної спільноти, який розпочинається 7 листопада. В ході саміту європейські лідери обговорять результати виборів у США та спробують виробити свою первісну реакцію на перспективу другого президентського терміну Дональда Трампа.