Естонія закрила кордон для підсанкційних російських товарів

Зміни також торкнуться фізичних осіб, які перетинають кордон у туристичних чи інших цілях

В Естонії відсьогодні набирає чинності заборона на ввезення до росії та вивезення з неї підсанкційних товарів, яка поширюється і на приватних осіб.

10 липня закінчився перехідний період, який дозволяв за раніше укладеними договорами імпортувати до ЄС або експортувати з ЄС до рф певні санкційні товари.

Зміни також торкнуться фізичних осіб, які перетинають кордон у туристичних чи інших цілях.

Зокрема, з рф більше не можна ввозити до Естонії:

▪️ старі та нові меблі та її частини,

▪️ деревину та вироби з неї,

▪️ калійні добрива,

▪️ нові пневматичні шини,

▪️ цемент,

▪️ ікру,

▪️ нову або використану тару, таку як скляні пляшки та банки тощо,

▪️ спиртні напої, як горілка, джин, лікери та інше.