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Естонія закрила кордон для підсанкційних російських товарів

Зміни також торкнуться фізичних осіб, які перетинають кордон у туристичних чи інших цілях
В Естонії відсьогодні набирає чинності заборона на ввезення до росії та вивезення з неї підсанкційних товарів, яка поширюється і на приватних осіб.
Естонія закрила кордон для підсанкційних російських товарів Фото: gettyimages.com

10 липня закінчився перехідний період, який дозволяв за раніше укладеними договорами імпортувати до ЄС або експортувати з ЄС до рф певні санкційні товари. 

Зміни також торкнуться фізичних осіб, які перетинають кордон у туристичних чи інших цілях.

Зокрема, з рф більше не можна ввозити до Естонії:

▪️ старі та нові меблі та її частини, 

▪️ деревину та вироби з неї, 

▪️ калійні добрива, 

▪️ нові пневматичні шини, 

▪️ цемент, 

▪️ ікру, 

▪️ нову або використану тару, таку як скляні пляшки та банки тощо,

▪️ спиртні напої, як горілка, джин, лікери та інше.

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11 07 2022 13:20
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