CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Естонії відсьогодні набирає чинності заборона на ввезення до росії та вивезення з неї підсанкційних товарів, яка поширюється і на приватних осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Естонія закрила кордон для підсанкційних російських товарів
Зміни також торкнуться фізичних осіб, які перетинають кордон у туристичних чи інших цілях
Фото: gettyimages.com
10 липня закінчився перехідний період, який дозволяв за раніше укладеними договорами імпортувати до ЄС або експортувати з ЄС до рф певні санкційні товари.
Зміни також торкнуться фізичних осіб, які перетинають кордон у туристичних чи інших цілях.
Зокрема, з рф більше не можна ввозити до Естонії:
▪️ старі та нові меблі та її частини,
▪️ деревину та вироби з неї,
▪️ калійні добрива,
▪️ нові пневматичні шини,
▪️ цемент,
▪️ ікру,
▪️ нову або використану тару, таку як скляні пляшки та банки тощо,
▪️ спиртні напої, як горілка, джин, лікери та інше.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
11 07 2022 13:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Зеленський зустрівся з головою Сенату Франції
- ФОТО Вінницьке підприємство розпочало експортувати до Франції діжонську гірчицю
- ВІДЕО Експрем'єр Японії Сіндзо Абе помер після замаху
No articles