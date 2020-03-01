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Естонія замінила Польщу в Радбезі ООН, обіцяє пріоритет питанням України

"Ми маємо також інші потенційні конфлікти - якщо ви подивитеся на Придністров’я чи на окупацію частини Грузії. Але українське питання найгостріше на цей момент",
"Питання окупації України, зокрема Криму, сьогодні найважливіше, і ми намагатимемося постійно тримати його на порядку денному. Це найбільш болюче питання", - сказав Юргенсон.
Естонія замінила Польщу в Радбезі ООН, обіцяє пріоритет питанням України Фото: reuters.com

Естонія, ставши з 1 січня членом Ради Безпеки ООН на період 2020-2021 років, намагатиметься, щоб питання окупації території України постійно стояло на порядку денному Радбезу.

Про це заявив постійний представник Естонії при ООН Свен Юргенсон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Питання окупації України, зокрема Криму, сьогодні найважливіше, і ми намагатимемося постійно тримати його на порядку денному. Це найбільш болюче питання", - сказав Юргенсон.

Він нагадав також про проблемну ситуацію у Придністров’ї та Грузії.

"Ми маємо також інші потенційні конфлікти - якщо ви подивитеся на Придністров’я чи на окупацію частини Грузії. Але українське питання найгостріше на цей момент", - підкреслив Юргенсон.

Нагадаємо, 1 січня до складу Ради безпеки ООН увійшли нові непостійні члени: Нігер, Сент-Вінсент і Гренадіни, Туніс, В’єтнам та Естонія, яка представлятиме регіон Східної Європи. Досі цю роль виконувала Польща, а у 2016-17 роках - Україна.

Поряд з п'ятьма постійними членами (США, Росія, Франція, Велика Британія, Китай) в кожному складі РБ ООН також діють 10 непостійних членів, яких обирають на два роки в порядку ротації і які представляють різні географічні регіони. Щороку п'ять непостійних членів переобираються.

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03 01 2020 14:50
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