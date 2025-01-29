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Естонія запропонувала нове правило проходу Балтійським морем

29 січня 2025, 16:57
Естонія запропонувала нове правило проходу Балтійським морем
Фото: Scanpix / Postimees
В ​​Естонії запропонували стягувати збір за прохід Балтійським морем

Міністр оборони Естонії Ганно Певкур запропонував стягувати збір за прохід суден Балтійським морем.

Про це пише агентство Reuters.

За його словами, ця плата вважатиметься страховим внеском у разі пошкодження підводних кабелів. Міністр додав, що для запобігання таким аваріям на морі можуть встановити датчики для виявлення якорів та огорожі – для захисту інфраструктури.

"Можливо, одного разу ми побачимо, що компанії платитимуть при проходженні через Данські протоки, тому що це, по суті, страховий внесок на випадок пошкодження кабелів", – сказав Певкур.
 
Раніше повідомлялося, що кабель, прокладений дном Балтійського моря між Латвією та Швецією, отримав пошкодження. Уточнюється, що цей розрив, можливо, стався внаслідок зовнішнього впливу.
 
Нагадаємо, вранці 26 січня система моніторингу компанії виявила проблеми з передачею даних на ділянці між Вентспілсом, розташованим у Латвії, та Готландом у Швеції. На цю ситуацію відреагувала прем'єр-міністр Латвії Евіка Силіня, оголосивши про нараду за участю відповідальних служб та міністерств.
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