Естонія запропонувала Україні план фінансування на €100 млрд

На думку Естонії, яка шукає понад 100 мільярдів євро для досягнення цієї мети, запозичення на фінансових ринках або виділення коштів з державного бюджету є найкращими способами дати Україні те, що їй потрібно для перемоги у війні.

Про це пише європейський онлайн портал Euractiv.

"Виділення 120 мільярдів євро на рік на військову допомогу Україні це орієнтовна цифра того, чого має бути достатньо, щоб Україна виграла війну", - заявив постійний секретар Міністерства оборони Естонії Кусті Салм.

Він додав, що частина цієї суми може бути профінансована за рахунок єврооблігацій, де Європейська комісія могла б залучати кошти з фінансових ринків і використовувати групу з 27 країн-членів ЄС як гарантію.

Останні кілька місяців естонські політики і офіційні особи неодноразово заявляли, що Україні для перемоги у війні необхідно, щоб західні партнери інвестували 0,25% свого ВВП у військову допомогу Україні, ґрунтуючись на стратегії, розробленій Естонією.

Стратегія демонструє, куди будуть витрачені гроші: головним чином на оборонне обладнання та боєприпаси.

За умови, що більше 50 країн із коаліції "Рамштайн", витратили вказаний відсоток, це б становило більше 120 мільярдів євро на рік.

"З цими грошима до 2025 року Україна дійде до точки, коли зможе нав’язати росії виснаження", – сказав Салм.

Секратар Міноборони Естонії вважає, навіть якщо ця сума грошей зараз почне надходити до бюджетів, це займе майже рік і потрібно буде ще приблизно 9 місяців, щоб забезпечити поставки до потрібного рівня.

За словами Кусті Салм, західні союзники зараз витрачають на війну половину того, що робить росія: 5,5 млрд доларів із Заходу, 10 млрд доларів з рф.

Єврооблігації були б засобом отримати доступ до грошей якомога раніше, сказав естонський чиновник. Всі 27 держав-членів ЄС мають разом доручити виконавчій владі ЄС знайти гроші на фінансових ринках і зв'язати себе процентними ставками.

Використання Європейської комісії для випуску боргових зобов’язань для фінансування оборони України або розширення оборонного виробництва в Європі розглядається як варіант збільшення обсягу доступних коштів. Лідери ЄС на саміті наступного тижня можуть закликати "включати варіанти мобілізації фінансування з додаткових джерел".

"Підтримка накопичується досить швидко", - сказав Салм.

Він додав, що ідея єврооблігацій очевидно набагато привабливіша, ніж пошук 120 мільярдів євро в наших національних бюджетах.