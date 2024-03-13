Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Естонія запропонувала Україні план фінансування на €100 млрд

13 березня 2024, 13:55
Естонія запропонувала Україні план фінансування на €100 млрд
Фото: frontnews.eu
На думку Естонії, яка шукає понад 100 мільярдів євро для досягнення цієї мети, запозичення на фінансових ринках або виділення коштів з державного бюджету є найкращими способами дати Україні те, що їй потрібно для перемоги у війні.

Про це пише європейський онлайн портал Euractiv.

"Виділення 120 мільярдів євро на рік на військову допомогу Україні це орієнтовна цифра того, чого має бути достатньо, щоб Україна виграла війну", - заявив постійний секретар Міністерства оборони Естонії Кусті Салм.

Він додав, що частина цієї суми може бути профінансована за рахунок єврооблігацій, де Європейська комісія могла б залучати кошти з фінансових ринків і використовувати групу з 27 країн-членів ЄС як гарантію.

Останні кілька місяців естонські політики і офіційні особи неодноразово заявляли, що Україні для перемоги у війні необхідно, щоб західні партнери інвестували 0,25% свого ВВП у військову допомогу Україні, ґрунтуючись на стратегії, розробленій Естонією.

Стратегія демонструє, куди будуть витрачені гроші: головним чином на оборонне обладнання та боєприпаси. 

За умови, що більше 50 країн із коаліції "Рамштайн", витратили вказаний відсоток, це б становило більше 120 мільярдів євро на рік.

"З цими грошима до 2025 року Україна дійде до точки, коли зможе нав’язати росії виснаження", – сказав Салм.

Секратар Міноборони Естонії вважає, навіть якщо ця сума грошей зараз почне надходити до бюджетів, це займе майже рік і потрібно буде ще приблизно 9 місяців, щоб забезпечити поставки до потрібного рівня.

За словами Кусті Салм, західні союзники зараз витрачають на війну половину того, що робить росія: 5,5 млрд доларів із Заходу, 10 млрд доларів з рф.

Єврооблігації були б засобом отримати доступ до грошей якомога раніше, сказав естонський чиновник. Всі 27 держав-членів ЄС мають разом доручити виконавчій владі ЄС знайти гроші на фінансових ринках і зв'язати себе процентними ставками.

Використання Європейської комісії для випуску боргових зобов’язань для фінансування оборони України або розширення оборонного виробництва в Європі розглядається як варіант збільшення обсягу доступних коштів. Лідери ЄС на саміті наступного тижня можуть закликати "включати варіанти мобілізації фінансування з додаткових джерел".

"Підтримка накопичується досить швидко", - сказав Салм. 

Він додав, що ідея єврооблігацій очевидно набагато привабливіша, ніж пошук 120 мільярдів євро в наших національних бюджетах. 

 
війнаЕстоніядопомогафінансування

Останні матеріали

Трамп
Політика
Трамп "несповна розуму". Але "ми його любимо", кажуть рупори кремля – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 березня 2024, 15:37
СБУ має бомбардувати російські авіабази, а не нафтобази. Адже ВКС наносить по ЗСУ 111 ударів УМПК на день – Том Купер
Політика
СБУ має бомбардувати російські авіабази, а не нафтобази. Адже ВКС наносить по ЗСУ 111 ударів УМПК на день – Том Купер
Переклад iPress – 13 березня 2024, 12:21
Стратегічне дезертирство США. А на його тлі інновації та адаптація в епоху кіберпанку – RUSI
Технології
Стратегічне дезертирство США. А на його тлі інновації та адаптація в епоху кіберпанку – RUSI
Переклад iPress – 13 березня 2024, 09:21
Як американські праві закохувалися в диктаторів знову і знову. Трамп і путін – це не новина – Кейсі Мішель
Політика
Як американські праві закохувалися в диктаторів знову і знову. Трамп і путін – це не новина – Кейсі Мішель
Переклад iPress – 12 березня 2024, 16:48
Лінія фронту залишалася нерухомою минулого тижня. Інтенсивність боїв під Мар'їнкою знизилась, а під Роботиним – ні – Дональд Гілл
Cуспільство
Лінія фронту залишалася нерухомою минулого тижня. Інтенсивність боїв під Мар'їнкою знизилась, а під Роботиним – ні – Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 березня 2024, 11:53
Чи вирішить Британія пересидіти війну, якщо та захопить Захід? Відсутність США поглиблює розбіжності в Європі – Едвард Лукас
Політика
Чи вирішить Британія пересидіти війну, якщо та захопить Захід? Відсутність США поглиблює розбіжності в Європі – Едвард Лукас
Переклад iPress – 12 березня 2024, 09:06
Війська для України. Великий момент Макрона – Ніколя Тензер
Політика
Війська для України. Великий момент Макрона – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 11 березня 2024, 16:24
Це був тиждень, коли зламався рефлексивний контроль росії? Проте внутрішня ситуація у США все гірше та гірше – Філліпс О'Брайен
Політика
Це був тиждень, коли зламався рефлексивний контроль росії? Проте внутрішня ситуація у США все гірше та гірше – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 березня 2024, 12:11
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється