Естонія запропонувала Україні план фінансування на €100 млрд
Про це пише європейський онлайн портал Euractiv.
"Виділення 120 мільярдів євро на рік на військову допомогу Україні це орієнтовна цифра того, чого має бути достатньо, щоб Україна виграла війну", - заявив постійний секретар Міністерства оборони Естонії Кусті Салм.
Він додав, що частина цієї суми може бути профінансована за рахунок єврооблігацій, де Європейська комісія могла б залучати кошти з фінансових ринків і використовувати групу з 27 країн-членів ЄС як гарантію.
Останні кілька місяців естонські політики і офіційні особи неодноразово заявляли, що Україні для перемоги у війні необхідно, щоб західні партнери інвестували 0,25% свого ВВП у військову допомогу Україні, ґрунтуючись на стратегії, розробленій Естонією.
Стратегія демонструє, куди будуть витрачені гроші: головним чином на оборонне обладнання та боєприпаси.
За умови, що більше 50 країн із коаліції "Рамштайн", витратили вказаний відсоток, це б становило більше 120 мільярдів євро на рік.
"З цими грошима до 2025 року Україна дійде до точки, коли зможе нав’язати росії виснаження", – сказав Салм.
Секратар Міноборони Естонії вважає, навіть якщо ця сума грошей зараз почне надходити до бюджетів, це займе майже рік і потрібно буде ще приблизно 9 місяців, щоб забезпечити поставки до потрібного рівня.
За словами Кусті Салм, західні союзники зараз витрачають на війну половину того, що робить росія: 5,5 млрд доларів із Заходу, 10 млрд доларів з рф.
Єврооблігації були б засобом отримати доступ до грошей якомога раніше, сказав естонський чиновник. Всі 27 держав-членів ЄС мають разом доручити виконавчій владі ЄС знайти гроші на фінансових ринках і зв'язати себе процентними ставками.
Використання Європейської комісії для випуску боргових зобов’язань для фінансування оборони України або розширення оборонного виробництва в Європі розглядається як варіант збільшення обсягу доступних коштів. Лідери ЄС на саміті наступного тижня можуть закликати "включати варіанти мобілізації фінансування з додаткових джерел".
"Підтримка накопичується досить швидко", - сказав Салм.
Він додав, що ідея єврооблігацій очевидно набагато привабливіша, ніж пошук 120 мільярдів євро в наших національних бюджетах.