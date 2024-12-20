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ПОЛІТИКА

Естонія засудила масштабну кібератаку росії на держреєстри України

20 грудня 2024, 14:02
Естонія засудила масштабну кібератаку росії на держреєстри України
Фото: espreso.tv
російські хакери 19 грудня атакували державні реєстри України. Роботу Єдиних та Державних реєстрів тимчасово призупинено.

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна виступив із засудженням масштабної кібератаки на держреєстри України.

Про це він написав у соцмережі X (Twitter).

Міністр звернув увагу, що кібератака сталася напередодні річниці створення Талліннського механізму для посилення кіберпідтримки України у цивільній сфері.

"Естонія рішуче засуджує кібератаку росії проти України. Талліннський механізм є прикладом співпраці про те, як ми можемо разом зміцнювати та захищати кіберпростір та цифрову інфраструктуру від зловмисної діяльності агресора", – написав Тсахкна.

російські хакери 19 грудня атакували державні реєстри України. Роботу Єдиних та Державних реєстрів тимчасово призупинено.

Команда міністерства та фахівці інших служб працюють над відновленням системи. Це одна з наймасштабніших атак за останній час. росіяни мали на меті порушити роботу критично важливої інфраструктури, заявила Стефанишина.

"Ворог намагається використати цю ситуацію у своїх інформаційних операціях, щоб посіяти паніку серед громадян України та за кордоном. Дякую громадянам за розуміння. Про всі важливі оновлення інформуватимемо додатково", — каже очільниця відомства.

Попередньо, функціонуванню інших ресурсів зараз нічого не загрожує. За словами міністерки, першочергово відновлять:

  • Державний реєстр актів цивільного стану громадян;
  • Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;
  • Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

На відновлення вебресурсів може піти до двох тижнів, каже Ольга Стефанишина. Пізніше Мін’юст розʼяснить, яким чином людям надаватимуть послуги в цей період.

кібератакаЕстоніяросія загрозавійна

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