Естонія засудила масштабну кібератаку росії на держреєстри України
Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна виступив із засудженням масштабної кібератаки на держреєстри України.
Про це він написав у соцмережі X (Twitter).
Міністр звернув увагу, що кібератака сталася напередодні річниці створення Талліннського механізму для посилення кіберпідтримки України у цивільній сфері.
"Естонія рішуче засуджує кібератаку росії проти України. Талліннський механізм є прикладом співпраці про те, як ми можемо разом зміцнювати та захищати кіберпростір та цифрову інфраструктуру від зловмисної діяльності агресора", – написав Тсахкна.
російські хакери 19 грудня атакували державні реєстри України. Роботу Єдиних та Державних реєстрів тимчасово призупинено.
Команда міністерства та фахівці інших служб працюють над відновленням системи. Це одна з наймасштабніших атак за останній час. росіяни мали на меті порушити роботу критично важливої інфраструктури, заявила Стефанишина.
"Ворог намагається використати цю ситуацію у своїх інформаційних операціях, щоб посіяти паніку серед громадян України та за кордоном. Дякую громадянам за розуміння. Про всі важливі оновлення інформуватимемо додатково", — каже очільниця відомства.
Попередньо, функціонуванню інших ресурсів зараз нічого не загрожує. За словами міністерки, першочергово відновлять:
- Державний реєстр актів цивільного стану громадян;
- Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;
- Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
На відновлення вебресурсів може піти до двох тижнів, каже Ольга Стефанишина. Пізніше Мін’юст розʼяснить, яким чином людям надаватимуть послуги в цей період.