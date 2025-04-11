Естонія затримала танкер із тіньового флоту росії

Танкер прямував з Індії до рф.

Естонія у п'ятницю, 11 квітня, затримала нафтовий танкер Kiwala — це судно, як вважається, є частиною російського тіньового флоту, який рф використовує для перевезення своєї нафти в обхід санкцій.

Про це повідомляє ERR.

За словами командувача Військово-морських сил Естонії Іво Вярка, розслідування не пов'язане з підозрами в загрозі критичній інфраструктурі.

"Мета затримання – перевірити документи судна та його правовий статус", – заявив Вярк, додавши, що перевірки на борту танкера проводять компетентні відомства.

"Не секрет, що за останній рік у Фінській затоці з'явилося чимало суден, які проходять без документів. Можна сміливо сказати, що йдеться про частину тіньового флоту", – зазначив глава прикордонної служби Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії Вейко Коммусаар.

Операція з затримання судна розпочалася вночі. За даними MarineTraffic, наразі Kiwala перебуває на схід від острова Аегна, поряд із танкером два військові кораблі.

Kiwala перебуває під санкціями через “попередню незаконну діяльність”, зокрема, у країнах ЄС.

Танкер прямував з порту Сікка (Індія) до російського порту Усть-Луга, імовірно, без вантажу.

"Судно було без прапора. Такі судна по суті не повинні пересуватись. Естонія застосувала проти судна право на його затримання з метою перевірки", - пояснив Коммусаар.

Танкер перевіряють на наявність страховки, також перевіряються документи членів екіпажу. На судні перебувають 24 особи, капітан — громадянин Китаю, який погодився на співпрацю зі слідством.

За даними порталу WarSanctions, Kiwala — це танкер з російського тіньового флоту, яке займається експортом сирої нафти та нафтопродуктів рф до третіх країн. Власники судна регулярно змінювалися, щоб уникнути доказів прямих зв'язків з Росією. Останнім часом танкер ходив під прапором Джибуті.