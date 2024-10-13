​​Естонія зацікавлена у закупівлі зброї українського виробництва

Міністр оборони вважає, що така співпраця була б корисною як для Естонії, так і для України.

Естонія розглядає можливість закупівлі української оборонної продукції.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, передає ERR.

Через воєнний стан в Україні діє заборона на експорт такої продукції. Однак, естонський міністр переконаний, що це не стане на заваді, якщо країни дійдуть згоди.

Він вважає, що така співпраця була б корисною як для Естонії, так і для України.