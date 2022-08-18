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Естонія зазнала потужних кібератак після рішення прибрати радянські пам'ятники

Ольга
Матарикіна
Проте всі вони були успішно відбиті, повідомили в естонському уряді.
Естонія зазнала потужних кібератак після рішення прибрати радянські пам Фото: демонтаж танку Т-34 в Естонії, з вільних джерел
Естонські державні і приватні установи зазнали масштабних кібератах після того, як було оголошено рішення про демонтаж всіх радянських монументів в цій державі. Про це повідомив у Twitter заступник віцеканцлера з цифрового розвитку Міністерства економіки та комунікацій Естонії Луука Крістян Ільвес.
"Вчора Естонія зазнала наймасштабніших кібератаків, з якими вона стикалася з 2007 року. Спроби DDoS-атак були спрямовані як на державні установи, так і на приватний сектор", - написав він.
За його словами, незважаючи на кібератаки "за деякими короткими та незначними винятками веб-сайти залишалися повністю доступними".
Як повідомляв iPress, уряд Естонії вирішив прибрати радянські пам'ятки з усіх громадських місць країни. Глава естонського уряду Кая Каллас наголосила, що після початку повномасштабної війни росії проти України ці пам'ятники "перестали бути місцевою проблемою". Відомо, що вже був демонтований радянський танк Т-34.
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18 08 2022 13:27
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