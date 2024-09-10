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Естонія змінює умови компенсацій за оренду житла для біженців з України

10 вересня 2024, 13:27
Естонія змінює умови компенсацій за оренду житла для біженців з України
Фото: Scanpix / Postimees
Допомогу тепер можна отримати лише в перші 6 місяців після прибуття.

Вже з 11 вересня уряд Естонії надаватиме одноразову допомогу на оренду житла лише тим українським біженцям, які нещодавно прибули до країни. 

Про це повідомляє естонський мовник ERR.

Згідно з нинішнім порядком, компенсація не залежить від доходу біженця, про неї можуть клопотати всі військові біженці, які прибули до Естонії з 24 лютого 2022 року та отримали тимчасовий захист. Розмір разової компенсації становить максимум 1200 євро на домогосподарство.

Генеральний директор Департаменту соціального страхування Марет Маріпуу наджіслав лист місцевим самоврядуванням, де зазначила, що на сьогодні в Естонії проживає велика кількість українських біженців, які перебувають у країні вже понад рік і звернулися по допомогу на оренду житла після продовження їхньої первинної посвідки на проживання. 

Вона написала, що з 11 вересня компенсація за оренду може бути надана лише у тому випадку, коли заява була подана біженцем протягом перших шести місяців після отримання першої посвідки на проживання в Естонії. 

Щоб подати клопотання про отримання компенсації, воєнний біженець має отримати тимчасовий захист та зареєструвати своє місце проживання у місцевому самоврядуванні. Із заявами біженці мають звертатися до місцевих самоврядувань.

Станом на кінець липня в Естонії на підставі тимчасового захисту перебуває 33 тисяч українських біженців. 

За різ їхнє працевлаштування збільшилося на 10%, а держ виплати за перший квартал цього року склали 7 млн євро, при цьому кількість людей, які потребують підтримки, зменшилася.

 
житлоЕстоніябіженцівійна в Україні

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