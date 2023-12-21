Естонія зробила близько 200 винятків щодо антиросійських санкцій

Видання пише, що найчастіше винятки робляться, коли при введенні санкцій встановлюється перехідний період.

Естонія зробила близько 200 винятків щодо санкцій, запроваджених проти росії. Це пов'язано з перехідним періодом або коли виняток доцільний, наприклад, з міркувань безпеки.

Про це заявив головний спеціаліст відділу санкцій і контролю за стратегічними товарами МЗС Естонії Андрес Сіплане, повідомляє ERR.

"Якщо олігарх, який потрапив під санкції, просто хоче отримати доступ до своїх заморожених активів, виняток не надається", - сказав він.

За його словами, для отримання винятку необхідні права основа і вагоме обгрунтування, наприклад, безпека.

"Коли почалася повномасштабна війна, у нас у портах була велика кількість добрив, які становили небезпеку для довкілля. Їх заморозили, тому що вони належали олігархам. Але ми повинні були щось робити, щоб уникнути катастрофи, тому з метою вивезення цих добрив було зроблено виняток", - навів приклад Сіплане.

Багато зі зроблених Естонією винятків якраз і пов'язані з цими добривами. До теперішнього часу майже всі добрива вивезені з Естонії, тому пов'язані з добривами винятки більше не робляться.

Видання пише, що найчастіше винятки робляться, коли при введенні санкцій встановлюється перехідний період.

"Наприклад, серед нас в Естонії були люди, які вважали, що варто інвестувати в російський фондовий ринок. Тепер світ зрозумів, що це була не найкраща ідея, і в людей була можливість вийти з російського фондового ринку і позбутися своїх акцій до певної дати. Цей термін нещодавно настав", - розповів представник Міністерства закордонних справ.

Сіплане повідомив, що є торгові обмеження, певні товари не можна ввозити з росії до Євросоюзу, але якщо компанія йде з російського ринку, згортає свою діяльність і у зв'язку з цим вивозить певні товари, то до певної дати міг діяти виняток.

Нові санкції часто тягнуть за собою новий перехідний період і нові винятки. Так, наприклад, нещодавно запроваджені санкції щодо російського алмазного бізнесу також можуть спричинити деякі винятки.