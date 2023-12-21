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ПОЛІТИКА

Естонія зробила близько 200 винятків щодо антиросійських санкцій

21 грудня 2023, 08:05
Естонія зробила близько 200 винятків щодо антиросійських санкцій
Фото: Scanpix / Postimees
Видання пише, що найчастіше винятки робляться, коли при введенні санкцій встановлюється перехідний період.

Естонія зробила близько 200 винятків щодо санкцій, запроваджених проти росії. Це пов'язано з перехідним періодом або коли виняток доцільний, наприклад, з міркувань безпеки.

Про це заявив головний спеціаліст відділу санкцій і контролю за стратегічними товарами МЗС Естонії Андрес Сіплане, повідомляє ERR.

"Якщо олігарх, який потрапив під санкції, просто хоче отримати доступ до своїх заморожених активів, виняток не надається", - сказав він.

За його словами, для отримання винятку необхідні права основа і вагоме обгрунтування, наприклад, безпека.

"Коли почалася повномасштабна війна, у нас у портах була велика кількість добрив, які становили небезпеку для довкілля. Їх заморозили, тому що вони належали олігархам. Але ми повинні були щось робити, щоб уникнути катастрофи, тому з метою вивезення цих добрив було зроблено виняток", - навів приклад Сіплане.

Багато зі зроблених Естонією винятків якраз і пов'язані з цими добривами. До теперішнього часу майже всі добрива вивезені з Естонії, тому пов'язані з добривами винятки більше не робляться.

Видання пише, що найчастіше винятки робляться, коли при введенні санкцій встановлюється перехідний період.

"Наприклад, серед нас в Естонії були люди, які вважали, що варто інвестувати в російський фондовий ринок. Тепер світ зрозумів, що це була не найкраща ідея, і в людей була можливість вийти з російського фондового ринку і позбутися своїх акцій до певної дати. Цей термін нещодавно настав", - розповів представник Міністерства закордонних справ.

Сіплане повідомив, що є торгові обмеження, певні товари не можна ввозити з росії до Євросоюзу, але якщо компанія йде з російського ринку, згортає свою діяльність і у зв'язку з цим вивозить певні товари, то до певної дати міг діяти виняток.

Нові санкції часто тягнуть за собою новий перехідний період і нові винятки. Так, наприклад, нещодавно запроваджені санкції щодо російського алмазного бізнесу також можуть спричинити деякі винятки.

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