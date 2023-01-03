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ПОЛІТИКА

Естонія звернулася до українських біженців із проханням перебиратися до Фінляндії

03 січня 2023, 08:41
Естонія звернулася до українських біженців із проханням перебиратися до Фінляндії
Фото: Scanpix / Postimees
Наразі Фінляндія готова приймати близько 50-100 українських біженців, які перебувають в Естонії, на тиждень

Українцям, які прибули до Естонії, пропонують перебиратися до Фінляндії. За словами міністерства внутрішніх справ Естонії, організація достатньої кількості довгострокового житла є проблемою, передає фінське видання YLE.

"В Естонії є місця для короткострокового розміщення, але наші ресурси досить обмежені з точки зору довгострокових рішень", – сказав представник МВС Естонії Сільвестр Сільвер Стюн.

Зазначається, що в міру виснаження ресурсів в Естонії виникають проблеми з наданням медичної допомоги, освіти та уроків естонської мови. Нездатність задовольнити ці потреби може негативно вплинути на інтеграцію новоприбулих в естонське суспільство.

Тож Естонія та Фінляндія домовилися про те, що пропонуватимуть новоприбулим вирушити до Фінляндії. Для цього буде організовано скоординовані автобусні та поромні перевезення державним коштом.

Наразі Фінляндія готова приймати близько 50-100 українських біженців, які перебувають в Естонії, на тиждень. Передбачається, що переїжджати можна буде вже у січні.


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