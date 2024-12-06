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ПОЛІТИКА

Естонська компанія розпочне тестування зенітних ракет в Україні

06 грудня 2024, 11:51
Естонська компанія розпочне тестування зенітних ракет в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ
Головною інновацією є те, що ці ракети оснащені штучним інтелектом для автономного наведення на ціль.

Естонський оборонний стартап "Frankenburg Technologies" у наступному році розпочне тестування зенітних ракет Mark 1 на полі бою в Україні.

Про це повідомляє ERR.

Компанія, яку називають однією з найпровідніших європейських стартапів у сфері оборонних технологій, створила ракети, здатні збивати іранські дрони Shahed на висоті до двох кілометрів.

Головною інновацією є те, що ці ракети оснащені штучним інтелектом для автономного наведення на ціль.

Повідомляється, що виробництво розпочнеться з кількох десятків одиниць на тиждень, а до третього кварталу наступного року збільшиться до сотень ракет щотижня.

Також зазначається, що випробування мають підтвердити ефективність системи в реальних бойових умовах.

Генеральний директор Кусті Сальм, колишній канцлер міністерства оборони Естонії, залучив до роботи кількох високопоставлених офіцерів у відставці.

Компанія впроваджує нові технології, щоб забезпечити оборонну промисловість Європи в умовах збільшення бюджетів на оборону та загроз можливої ізоляції з боку США.

У "Frankenburg Technologie" та інших європейських оборонних компаніях готуються до можливої ескалації військових дій у Європі.

"Потреба в новому озброєнні залишатиметься актуальною навіть у разі припинення війни в Україні", - заявив Сальм.

війназброяЕстоніяштучний інтелект

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