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Естонська компанія виготовлятиме в Україні ракетні системи – Bloomberg

18 вересня 2024, 17:31
Естонська компанія виготовлятиме в Україні ракетні системи – Bloomberg
Фото: Scanpix / Postimees
Frankenburg Technologies була створена на початку 2024 року.

Естонська оборонна компанія Frankenburg Technologies оголосила, що почне виробництво протидронових ракетних систем в Україні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Компанія Frankenburg Technologies створена лише у січні 2024 року за участю провідних діячів оборонної та технологічної промисловості Естонії.
 
Frankenburg Technologies консультує екскомандувач Силами оборони Естонії генерал Естонії Мартін Герем, а генеральний директор Milrem Robotics Кулдар Ваарсі приєднався в якості стратегічного інвестора.
 
Співзасновником компанії є Тааві Мадіберк, генеральний директор естонського виробника суперконденсаторів Skeleton Technologies, який має інвестиції в Німеччині та Франції та технологічне партнерство з Siemens.
 
Згідно з документами компанії, із Frankenburg Technologies пов’язаний Маргус Ліннамяе, один з найбагатших бізнесменів Естонії.
 
Компанія призначила генеральним директором в Україні Сергія Кошмана, який раніше працював експертом Офісу президента України та Nokia Siemens Networks.

 

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