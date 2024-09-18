Естонська компанія виготовлятиме в Україні ракетні системи – Bloomberg
18 вересня 2024, 17:31
Фото: Scanpix / Postimees
Frankenburg Technologies була створена на початку 2024 року.
Естонська оборонна компанія Frankenburg Technologies оголосила, що почне виробництво протидронових ракетних систем в Україні.
Про це повідомляє Bloomberg.
Компанія Frankenburg Technologies створена лише у січні 2024 року за участю провідних діячів оборонної та технологічної промисловості Естонії.
Frankenburg Technologies консультує екскомандувач Силами оборони Естонії генерал Естонії Мартін Герем, а генеральний директор Milrem Robotics Кулдар Ваарсі приєднався в якості стратегічного інвестора.
Співзасновником компанії є Тааві Мадіберк, генеральний директор естонського виробника суперконденсаторів Skeleton Technologies, який має інвестиції в Німеччині та Франції та технологічне партнерство з Siemens.
Згідно з документами компанії, із Frankenburg Technologies пов’язаний Маргус Ліннамяе, один з найбагатших бізнесменів Естонії.
Компанія призначила генеральним директором в Україні Сергія Кошмана, який раніше працював експертом Офісу президента України та Nokia Siemens Networks.