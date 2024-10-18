Естонська розвідка зробила несподівану заяву щодо північнокорейських військ в Україні

Ківісельг переконаний, що можливе відправлення Північною Кореєю військ не принесе якихось суттєвих змін на полі бою

Естонська розвідка вважає, що участь північнокорейських солдатів у війні проти України не змінить ситуацію на фронті.

Про це заявив глава розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, повідомляє ERR.

"У публічних повідомленнях йдеться про те, що чисельність північнокорейських підрозділів може сягати 10 тис. солдатів і наразі вони перебувають у Східному військовому окрузі рф. Є також повідомлення про створення підрозділу чисельністю близько 3 тис. осіб на базі десантно-штурмової бригади, укомплектованої північнокорейцями, яка, імовірно, в майбутньому діятиме в Курській або Брянській областях", – сказав він.

Ківісельг переконаний, що можливе відправлення Північною Кореєю на український фронт таких сил – 3 тис. осіб або 10 тис. осіб – не принесе якихось суттєвих змін на полі бою. Однак, якщо це продовжиться протягом тривалішого періоду часу, то це може зіграти суттєву роль у майбутніх боях.