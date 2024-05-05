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ПОЛІТИКА

Естонське місто Нарва є однією з потенційних цілей путіна – WSJ

05 травня 2024, 10:59
Естонське місто Нарва є однією з потенційних цілей путіна – WSJ
Фото: Scanpix / Postimees
Естонські офіційні особи кажуть, що вони працюють над тим, щоб відповісти на виклик, що насувається — від інвестицій у військову сферу до дипломатичних і розвідувальних зусиль.

Через кілька місяців після вторгнення в Україну у 2022 році владімір путін публічно назвав Нарву, місто в Естонії з населенням 53 тисячі осіб, історично російською землею. Відтоді російське керівництво видало ордер на арешт прем'єр-міністра Естонії Кая Каллас за розпорядження її уряду прибрати пам'ятники радянським військам.

Хоча мало хто очікує, що росія завдасть військового удару по Естонії в найближчому майбутньому, уряди США і Європи все більше стурбовані тим, що Путін планує кинути виклик членам НАТО, зокрема трьом балтійським країнам, якщо йому вдасться завершити війну в Україні на вигідних для себе умовах.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

"Загрози не є потенційними або теоретичними. росія не приховує своїх цілей у цій війні. Вона хоче контролювати всю Україну і докорінно змінити архітектуру європейської безпеки, створивши своєрідну буферну зону на її західних кордонах, руйнуючи при цьому НАТО і Європейський Союз як ефективні безпекові організації", — заявив Йонатан Всевіов, генеральний секретар Міністерства закордонних справ Естонії.

Естонські та інші балтійські офіційні особи кажуть, що вони працюють над тим, щоб відповісти на виклик, що насувається — від інвестицій у військову сферу до дипломатичних і розвідувальних зусиль. Сама по собі Естонія, де проживає лише 1,4 мільйона людей, майже третина з яких є російськомовними, навряд чи може протистояти російським військовим.

Сухопутні війська інших членів НАТО, в тому числі США, були розгорнуті в країнах Балтії з 2017 року і посилені після вторгнення в Україну. Загалом їхня чисельність становить близько 5 тисяч військовослужбовців, але їх занадто мало, щоб протистояти повномасштабному військовому нападу.

Такі місця, як Нарва і навколишня сільська місцевість на сході Естонії, є одними з найбільш очевидних цілей для російського вторгнення, як і "Сувалкський коридор" між Польщею і Литвою, а також російськомовні райони східної Латвії, кажуть західні чиновники. Що стосується більш традиційної військової загрози, то, згідно з оцінкам Певкура, міністра оборони Естонії, росії знадобиться два-три роки, щоб відновити свої сили для того, щоб кинути серйозний виклик НАТО.

Владімір ПутінЕстоніявійна в Україніросія загроза

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