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ПОЛІТИКА

Естонські держустанови зазнали наймасштабнішої кібератаки

11 березня 2024, 21:58
Естонські держустанови зазнали наймасштабнішої кібератаки
Фото: Scanpix / Postimees
У Департаменті державної інфосистеми додали, що в суботу та неділю було організовано атаки проти двадцяти сайтів державного сектору.

На вихідних сайти державних установ Естонії стали об'єктом наймасштабнішої хвилі атак типу DDoS в історії країни.

Про це заявив прессекретар Департаменту державної інфосистеми Естонії, повідомляє Postimees.

Зазначається, що завдяки протидіям їхній вплив не був значним. У Департаменті державної інфосистеми додали, що в суботу та неділю було організовано атаки проти двадцяти сайтів державного сектору.

Основними цілями стали Департамент поліції та прикордонної охорони, Податково-митний департамент і Міністерство юстиції, сторінки яких найактивніше піддавалися атакам у суботу вдень.

Повідомляється, що Естонія останніми роками впровадила технічні контрзаходи, що охоплюють більшість важливих сайтів і сервісів державного сектору.

Нагадаємо, корпорація Microsoft заявила про чергову хакерську атаку з боку російського угруповання Midnight Blizzard, відомого також як Nobelium, що повʼязують зі Службою зовнішньої розвідки росії. Хакери намагалася зламати системи Microsoft, використовуючи викрадену в січні інформацію з корпоративної електронної пошти техногіганта.

Естоніякібератака

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