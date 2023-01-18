Єврокомісія закликала дати Україні будь-яку зброю, "яка їй потрібна"

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала дати Україні всю необхідну зброю, яка потрібна для перемоги у війні з росією

Україні необхідно надати всі військові можливості, які їй потрібні та які вона може використати.

Про це на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Фон дер Ляйєн зазначила, що підтримує передачу Києву німецьких танків Leopard і наголосила, що закликаючи надати Києву всі необхідні озброєння, говорить у тому числі і про сучасні системи, передає CNN.

Глава Єврокомісії висловила сподівання, що на зустрічі контактної групи Україною на авіабазі Рамштайн у Німеччині 20 січня учасники «зроблять важливий крок уперед у підтримці України». Крім того, вона повідомила, що ЄС схвалив програму макрофінансової кредитної допомоги Києву на 18 млрд. євро.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц на полях Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі не став прямо відповідати на питання про передачу танків Leopard Україні. Про готовність надати танки Leopard Україні заявляли Польща та Фінляндія, але Берлін залишає за собою право вимагати схвалення для використання озброєнь німецького виробництва.