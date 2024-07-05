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F-16 покінчать з перевагою рф над Чорним морем – командувач ВМС

05 липня 2024, 13:13
F-16 покінчать з перевагою рф над Чорним морем – командувач ВМС
Наразі російські військові кораблі не заходять у північно-західну частину Чорного моря на площі майже 25 000 кв км.
Після отримання F-16 Україна зможе кинути виклик повному домінування росії в небі над Чорним морем.
 
Про це заявив в інтерв'ю Reuters командувач ВМС віце-адмірал Олексій Неїжпапа.
 
"F-16 з відповідним озброєнням зможуть відкидати російські військові літаки. Північно-західна частина Чорного моря, зокрема коридор для цивільних суден, буде майже на 100% захищений", - сказав Неїжпапа.
 
Він також додав, що Україна хотіла б розширити свій судноплавний коридор, який наразі включає морські перевезення лише з трьох основних портів Одеси. Зокрема, планується додати порти Миколаєва та Херсона. Однак, за словами Неїжпапи, наразі це неможливо, зокрема через контроль росією Кінбурнської коси. 
 
За словами командувача ВМС України, наразі цивільні судна супроводжуються патрульними катерами в деяких районах для захисту від мін, а протиповітряна оборона забезпечує прикриття як портів, так і коридорів.
 
Загалом же, завдяки успішній роботі українських морських дронів та ракетних атак, за словами Неїжпапи, російські військові кораблі не заходять до північно-західної частини Чорного моря на площі майже 25 тис. кв. км.

 

війна в УкраїнівинищувачіF-16росія окупанти

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