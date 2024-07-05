F-16 покінчать з перевагою рф над Чорним морем – командувач ВМС

Наразі російські військові кораблі не заходять у північно-західну частину Чорного моря на площі майже 25 000 кв км.

Після отримання F-16 Україна зможе кинути виклик повному домінування росії в небі над Чорним морем.

Про це заявив в інтерв'ю Reuters командувач ВМС віце-адмірал Олексій Неїжпапа.

"F-16 з відповідним озброєнням зможуть відкидати російські військові літаки. Північно-західна частина Чорного моря, зокрема коридор для цивільних суден, буде майже на 100% захищений", - сказав Неїжпапа.

Він також додав, що Україна хотіла б розширити свій судноплавний коридор, який наразі включає морські перевезення лише з трьох основних портів Одеси. Зокрема, планується додати порти Миколаєва та Херсона. Однак, за словами Неїжпапи, наразі це неможливо, зокрема через контроль росією Кінбурнської коси.