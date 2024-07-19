F-16 в Україні поки немає – Зеленський

За словами президента, "минуло 18 місяців, а літаки до нас так і не дійшли".

Обіцяні країнами Заходу винищувачі F-16 наразі не прибули в Україну.

Про це в інтерв'ю ВВС повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, Київ сподівався, що військові зусилля будуть посилені прибуттям літаків F-16, обіцяних союзниками цього літа.

"Минуло 18 місяців, а літаки до нас так і не дійшли", - кнстатував Зеленський.

При цьому він подякував за те, що вже передано Україні, але підкреслив, що нові винищувачі необхідні для того, щоб допомогти українцям протистояти домінуванню росії в повітрі і "розблокувати небо".