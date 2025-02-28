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F-16 все частіше помічають біля лінії фронту на сході – Forbes

28 лютого 2025, 08:55
F-16 все частіше помічають біля лінії фронту на сході – Forbes
Фото: naked-science
Винищувачі F-16 переходять на більш небезпечні завдання
Винищувачі F-16 українських ВПС покинули свою зону комфорту - відносно безпечні місії з перехоплення російських крилатих ракет і безпілотників.
 
Про це пише аналітик Forbes Девід Акс.
 
Тепер ці літаки, оснащені кращими в Україні ракетами класу "повітря-повітря", високоточними бомбами і перешкодами для радарів, дедалі частіше завдають ударів по російських військах уздовж лінії фронту.
 
Як вказує Акс, у мережі з'являється дедалі більше фотографій і відеороликів F-16, що літають, зокрема, над найнебезпечнішою східною частиною України.
 
"Деякі з них обладнані для патрулювання з метою протиповітряної оборони, оснащені парами ракет AIM-9 з інфрачервоним наведенням і AIM-120 з радіолокаційним наведенням, а також трьома підкриловими і підфюзеляжними баками для додаткового палива. Інші мають обладнання для більш ризикованих бомбардувальних рейдів: здвоєні пілони, що несуть вісім 250-фунтових бомб малого діаметру, а також центральну капсулу AN/ALQ-131 для електронної протидії, все це доповнює чотири ракети "повітря-повітря" та два скидані баки", - зазначає він.
 
Таке завантаження дає змогу винищувачам F-16 вражати російські цілі в повітрі та на землі. За заявою аналітичної групи Conflict Intelligence Team, вони діють як "літаюча протиповітряна оборона" з передовими технологіями попередження про ракетний напад".
 
При цьому, вказує Акс, F-16 захищені набагато краще, ніж довоєнні ВПС України, які вступили у війну без значних засобів повітряного глушіння.
 
На додаток до капсул перешкод AN/ALQ-131, які спочатку були запрограмовані групою фахівців ВПС США, винищувачі F-16 обладнані захисними системами для протидії зенітним ракетам з радіолокаційним та інфрачервоним наведенням, глушилкою для ураження радарів на землі, а також системою для попередження про ракетний напад для запуску пасивних засобів захисту.
 
Усі ці захисні системи не роблять F-16 невразливими, і українські ВПС уже втратили один F-16. Однак глушилка AN/ALQ-131, зокрема, може "дати кишеню переваги в повітрі на мить для досягнення мети, що має стратегічне значення і вплив", - пояснив представник ВПС США.
 
Водночас, зазначає Акс, ця здатність до самозахисту може виявитися недовговічною. Неясно, якою мірою українці продовжують покладатися на американців у програмуванні капсул AN/ALQ-131. Якщо вони, як і раніше, потребують американців, то незабаром можуть втратити можливість адаптувати ці капсули завад, оскільки США за президента Дональда Трампа дедалі тісніше зближуються з росією.
війна в Україніросія окупантивинищувач f-16

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