F-16 знищуватимуть комплекси С-300 та С-400 – Повітряні сили

Юрій Ігнат пояснив важливість отримання сучасних винищувачів на прикладі можливості знищення ворожих ракетних систем.

Американські винищувачі F-16 можуть знищувати російські ракетні комплекси С-300 та С-400 безпосередньо там, де вони знаходяться.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини.

С-300, і С-400 фактично можна використовувати як балістичну ракету, пояснив спікер. За його словами, чим далі комплекс знаходиться від пуску до потенційної точки ураження, тим збільшується його неточність.

"Якщо десь 50-60 км, то можна розраховувати, що десь там "попадуть". А якщо вже б'ють із відстані 150 км, то точність буде сумнівною. Окупанти застосовують дуже часто ракети С-300 в Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та в інших областях. Таким чином, ракети дуже часто влучають у житлові будинки, по цивільній інфраструктурі", - пояснив він.

Речник зазначив, що дальність С-400 більша, ніж С-300. Тому окупанти можуть застосовувати цей комплекс з території росії, щоб досягати саме Києва.

"F-16 завжди актуальний. Це багатоцільовий літак, який може виконувати ряд корисних функцій та долати, знищувати ППО противника. А С-300, С-400 - це ППО противника. Маючи на озброєнні протирадіолокаційні ракети, скажімо як AGM-88 HARM, цей літак може знищувати комплекс безпосередньо там, де він знаходиться. Тобто проти ракети, звичайно, він нічого не зробить, а знищити комплекс цілком під силу", - резюмував Ігнат.