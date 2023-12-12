Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

F-16 знищуватимуть комплекси С-300 та С-400 – Повітряні сили

12 грудня 2023, 11:53
F-16 знищуватимуть комплекси С-300 та С-400 – Повітряні сили
джерело wikipedia
Юрій Ігнат пояснив важливість отримання сучасних винищувачів на прикладі можливості знищення ворожих ракетних систем.

Американські винищувачі F-16 можуть знищувати російські ракетні комплекси С-300 та С-400 безпосередньо там, де вони знаходяться.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини.

С-300, і С-400 фактично можна використовувати як балістичну ракету, пояснив спікер. За його словами, чим далі комплекс знаходиться від пуску до потенційної точки ураження, тим збільшується його неточність.

"Якщо десь 50-60 км, то можна розраховувати, що десь там "попадуть". А якщо вже б'ють із відстані 150 км, то точність буде сумнівною. Окупанти застосовують дуже часто ракети С-300 в Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та в інших областях. Таким чином, ракети дуже часто влучають у житлові будинки, по цивільній інфраструктурі", - пояснив він.

Речник зазначив, що дальність С-400 більша, ніж С-300. Тому окупанти можуть застосовувати цей комплекс з території росії, щоб досягати саме Києва.

"F-16 завжди актуальний. Це багатоцільовий літак, який може виконувати ряд корисних функцій та долати, знищувати ППО противника. А С-300, С-400 - це ППО противника. Маючи на озброєнні протирадіолокаційні ракети, скажімо як AGM-88 HARM, цей літак може знищувати комплекс безпосередньо там, де він знаходиться. Тобто проти ракети, звичайно, він нічого не зробить, а знищити комплекс цілком під силу", - резюмував Ігнат.

ППОвійна в Україніросія окупантивинищувачіF-16

Останні матеріали

Китайсько-російська вісь набирає обертів. Та уявний лист від Заходу Україні влітку 2022 року – Челс Міхта та Едвард Лукас
Політика
Китайсько-російська вісь набирає обертів. Та уявний лист від Заходу Україні влітку 2022 року – Челс Міхта та Едвард Лукас
Переклад iPress – 12 грудня 2023, 12:41
Миру більше не існує. А в Європі слабкі армії і порожні арсенали – Wall Street Journal
Політика
Миру більше не існує. А в Європі слабкі армії і порожні арсенали – Wall Street Journal
Переклад iPress – 12 грудня 2023, 08:15
Битва за Степове вирішить долю Авдіївки. І, можливо, стане вирішальною для зимової кампанії – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Битва за Степове вирішить долю Авдіївки. І, можливо, стане вирішальною для зимової кампанії – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 11 грудня 2023, 14:50
Європа повинна терміново підготуватися до стримування росії. І робити це з урахуванням відсутності підтримки США – Джастін Бронк
Політика
Європа повинна терміново підготуватися до стримування росії. І робити це з урахуванням відсутності підтримки США – Джастін Бронк
Переклад iPress – 11 грудня 2023, 12:16
Конгресмени намагаються заперечити постулат реалізму. Схоже, США не прагнуть максимізувати свою владу – Філліпс О'Брайен
Політика
Конгресмени намагаються заперечити постулат реалізму. Схоже, США не прагнуть максимізувати свою владу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 10 грудня 2023, 22:03
Медіапосіпаки путіна вважають, що республіканці щойно виграли їм війну в Україні. І чекають на громадянську війну у США – Джулія Девіс
LifeStyle
Медіапосіпаки путіна вважають, що республіканці щойно виграли їм війну в Україні. І чекають на громадянську війну у США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 08 грудня 2023, 13:43
Обережно: штучний інтелект. Захистити дані – захистити демократію та свободу – Джеймс Ламонд
Технології
Обережно: штучний інтелект. Захистити дані – захистити демократію та свободу – Джеймс Ламонд
Переклад iPress – 08 грудня 2023, 12:41
Санкції проти росії починають працювати. Нарешті їх відчули пересічні росіяни – The Atlantic
Політика
Санкції проти росії починають працювати. Нарешті їх відчули пересічні росіяни – The Atlantic
Переклад iPress – 08 грудня 2023, 09:29
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється