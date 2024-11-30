F-16 знищили ще сім російських ракет у небі над Україною – Зеленський

Президент нагадав про побоювання, що передача Україні F-16 втягне НАТО у війну.

Українські винищувачі F-16 знищили ще сім російських крилатих ракет під час однієї з останніх атак.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю SkyNews.

"Як F-16 сьогодні відпрацьовують в Україні? Прекрасно, надзвичайно. У нас мало F-16, але вони вже багато зробили - знищили сім крилатих ракет буквально дві ночі тому. Ракет, спрямованих на нашу інфраструктуру", - сказав він.

Зеленський нагадав про побоювання, що передача Україні F-16 втягне НАТО у війну:

"Так само було і з HIMARS, потім із F-16 - рішення було ухвалено, але занадто пізно".