F-35 перехопили над Балтійським морем три російські літаки
10 грудня 2024, 10:05
Фото: english.yonhapnews.co.kr
Літаки супроводили до кордону
Над Балтійським морем було перехоплено три літаки рф.
Про це повідомило Міністерство оборони Нідерландів.
Згідно із заявою, два багатоцільових винищувачі F-35, які моніторять повітряний простір НАТО на східному кордоні від початку грудня, здійснили свої перші перехоплення з Естонії. Мова йде про операції QRA, які проводяться при наближенні до повітряного простору літаків, які не ідентифікують себе.
У п'ятницю QRA була активована двічі. Спочатку військові виявили транспортний літак Ан-72 та СУ-24МР, який збирає радіоелектронні розвіддані. У другій половині дня вони зафіксували літак-розвідник Іл-20. F-35 дистанційно супроводили літаки до кордону зони відповідальності НАТО.
Міністр оборони країни Рубен Брекельманс заявив, що військослужбовці Нідерландів перебувають в Естонії заради захисту спільного повітряного простору від російських загроз:
"Як знову показала п'ятниця, російські війська активно діють поблизу повітряного простору НАТО в багатьох відношеннях".
Нагадаємо, що російські літаки систематично перехоплюють у повітряному просторі НАТО. У серпні винищувачі F-16 ВПС Польщі перехопили над Балтією російський літак-розвідник Іл-20.