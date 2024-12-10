F-35 перехопили над Балтійським морем три російські літаки

Літаки супроводили до кордону

Над Балтійським морем було перехоплено три літаки рф.

Про це повідомило Міністерство оборони Нідерландів.

Згідно із заявою, два багатоцільових винищувачі F-35, які моніторять повітряний простір НАТО на східному кордоні від початку грудня, здійснили свої перші перехоплення з Естонії. Мова йде про операції QRA, які проводяться при наближенні до повітряного простору літаків, які не ідентифікують себе.

У п'ятницю QRA була активована двічі. Спочатку військові виявили транспортний літак Ан-72 та СУ-24МР, який збирає радіоелектронні розвіддані. У другій половині дня вони зафіксували літак-розвідник Іл-20. F-35 дистанційно супроводили літаки до кордону зони відповідальності НАТО.