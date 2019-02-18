Facebook продавав особисті дані користувачів, - уряд Британії
Про це сказано у звіті британського парламенту, підготовленого комітетом із цифрових технологій, культури, ЗМІ і спорту.
Автори звіту стверджують, що Facebook хотів перехопити налаштування конфіденційності своїх користувачів, щоб кілька розробників програм змогли отримати доступ до їхніх даних.
Разом із тим "кілька керівників Facebook або навмисне вводили в оману законодавців протягом розслідування, або навмисне не інформували політиків про гадане втручання Росії в закордонні вибори".
Парламентарії також заявили, що мають докази впливу іноземних державних діячів на перебіг голосування про "Брекзит" 2016 року.
У звіті також згадують поширення "фейкових новин" і небезпечного контенту, включаючи шахрайство, спам і порнографію.
Facebook уже відреагував на ці звинувачення, спростувавши їх, пише ВВС. Представники соцмережі заявили, що внесли значні зміни у свою політику і підтримують держрегулювання конфіденційності та інших параметрів роботи мережі, якщо для цього є розумні аргументи. Порушення будь-яких законів Великобританії у Facebook заперечують.
Нагадаємо, комісія із захисту даних (DPC) Ірландії 14 грудня розпочала розслідування проти соціальної мережі Facebook через збій, який зробив публічними фотографії близько 6,8 мільйона користувачів.
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