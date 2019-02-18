Facebook продавав особисті дані користувачів, - уряд Британії

Через соцмережу іноземні держави також могли вплинути на референдум про "Брекзит"

Британські парламентарії звинуватили соцмережу Facebook у продажу особистих даних користувачів і використанні антиконкурентних практик.

Про це сказано у звіті британського парламенту, підготовленого комітетом із цифрових технологій, культури, ЗМІ і спорту.

Автори звіту стверджують, що Facebook хотів перехопити налаштування конфіденційності своїх користувачів, щоб кілька розробників програм змогли отримати доступ до їхніх даних.

Разом із тим "кілька керівників Facebook або навмисне вводили в оману законодавців протягом розслідування, або навмисне не інформували політиків про гадане втручання Росії в закордонні вибори".

Парламентарії також заявили, що мають докази впливу іноземних державних діячів на перебіг голосування про "Брекзит" 2016 року.

У звіті також згадують поширення "фейкових новин" і небезпечного контенту, включаючи шахрайство, спам і порнографію.

Facebook уже відреагував на ці звинувачення, спростувавши їх, пише ВВС. Представники соцмережі заявили, що внесли значні зміни у свою політику і підтримують держрегулювання конфіденційності та інших параметрів роботи мережі, якщо для цього є розумні аргументи. Порушення будь-яких законів Великобританії у Facebook заперечують.