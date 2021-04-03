Facebook скасовує заборону на політичну рекламу в США

Такі заборони були занадто широкими і не змогли вирішити проблему органічної дезінформації

Компанія Фейсбук із 4 березня скасовує свою тимчасову заборону на рекламу політичного характеру в США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Соціальний медіа-гігант протягом місяця зберігав мораторій на політичну, передвиборну і соціальну рекламу, який він ввів у рамках зусиль по боротьбі з дезінформацією і зловживаннями в зв’язку з минулорічними президентськими виборами у США, що минули 3 листопада.

Зокрема, інший медіа-гігант, корпорація Google, яка в грудні зняла свою власну заборону на політичну рекламу, згодом відновила її після штурму Капітлолію США прихильниками Трампа 6 січня. Google зняв заборону на минулому тижні.

Зараз демократичні та республіканські цифрові стратеги стверджують, що такі заборони були занадто широкими і не змогли вирішити проблему органічної дезінформації на платформах.

Раніше, в середу, Комітет з демократичної кампанії Конгресу (DCCC) і Комітет з демократичної кампанії Сенату (DSCC) виступили із заявою, в якій критикували Фейсбук за те, що він не взяв на себе зобов’язань за чітку дату припинення заборони, заявивши, що заморожування ускладнило кампанії по роботі з виборцями.

У лютому в соцмережі Фейсбук вирішили зменшити кількість політичного контенту. У компанії пояснили це скаргами з боку користувачів.

Зокрема, засновник соцмережі Марк Цукерберг під час останнього фінансового звіту сказав, що компанія все частіше чує від користувачів, що вони не хочуть, аби політичний контент займав всю стрічку новин.

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