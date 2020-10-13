Facebook видалятиме інформацію із запереченням Голокосту

Два роки тому Цукерберг відмовлявся робити це

Facebook видалятиме контент, який заперечує Голокост або спотворює історію про нього. Ще два роки тому засновник соцмережі Марк Цукерберг не хотів цього робити, але зараз ситуація змінилася.

"Громадське" повідомляє, що про нові правила йдеться у блозі компанії.

Там зазначається, що сторонні організації, які вивчають тенденції щодо мови ненависті, заявляють про збільшення подібного контенту, тому Facebook продовжує роботу з його видалення.

Серед іншого, компанія відзвітувала про видалення груп, які просували ідею переваги білої раси, антисемітські групи, які розповідали про колективну владу євреїв над світом.

Через підвищення рівня антисемітизму соцмережа вирішила видаляти контент, який заперечує Голокост або спотворює його історію. У Facebook занепокоєні необізнаністю людей у США щодо Голокосту, насамперед молоді.

Так, соцмережа посилається на опитування, згідно з яким, майже чверть американців у віці 18-39 років називають Голокост міфом або вважають, що його масштаби перебільшені.

Тепер Facebook направлятиме користувачів, які шукають інформацію, пов’язану із запереченням Голокосту, на сторонні ресурси з правдивими даними про нього. Водночас у блозі зазначається, що нововведення не з’являться одразу, їх запровадять поступово.

Сам Цукерберг заявив, що боровся із суперечністю: з одного боку він не хотів порушувати свободу висловлювань, а з іншого — хоче мінімізувати шкоду від заперечення або спотворення Голокосту.

«Проводити правильні лінії поміж того, що є недопустимим, непросто, але за нинішнього стану у світі, я вважаю, що це правильний баланс», — сказав він.

Ще два року тому засновник соцмережі вважав інакше. Тоді він заявив, що вважає заперечення Голокосту огидним, однак Facebook не планує видаляти такий контент.

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