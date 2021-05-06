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Facebook заблокував акаунт Трампа на два роки

З огляду на серйозність обставин, що призвели до відсторонення пана Трампа, ми вважаємо, що його дії були серйозним порушенням наших правил, яке заслуговує найсуворішого покарання, передбаченого новими протоколами
Компанія Facebook заявила, що акаунт експрезидента США Дональда Трампа у соцмережі буде заблокований впродовж двох років.
Facebook заблокував акаунт Трампа на два роки Фото: EPA/UPG
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці компанії. 
 
"З огляду на серйозність обставин, що призвели до відсторонення пана Трампа, ми вважаємо, що його дії були серйозним порушенням наших правил, яке заслуговує найсуворішого покарання, передбаченого новими протоколами", - заявив віцепрезидент Facebook з глобальних питань Нік Клегг.
 
Строк блокування акаунта Трампа обраховуватиметься з 7 січня 2021 року, водночас у компанії не виключають його продовження.
 
"Якщо ми визначимо, що все ще існує серйозний ризик для громадської безпеки, ми продовжимо обмеження на певний час, поки цей ризик не зникне",- сказали у Facebook.
 
Як повідомляв Укрінформ, після заворушень на Капітолійському пагорбі 6 січня, в результаті яких загинули п'ятеро людей, Facebook і Instagram заблокували акаунти Дональда Трампа - спочатку на 24 години, потім "на невизначений термін".
 
Також були заблоковані акаунти Трампа у Тwitter (назавжди) і YouTube.
 
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05 06 2021 11:15
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