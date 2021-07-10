Facebook "загальмував" випуск нових продуктів – WSJ

Компанія Facebook Inc. уповільнила випуск нових продуктів на тлі повідомлень у ЗМІ та слухань у Конгресі, пов’язаних із викриттям внутрішніх документів, які свідчать про шкоду соціальної платформи

Після масштабної критики, якої зазнала останніми тижнями компанія Facebook, а також звинувачень у негативному впливі її продукції на психічне здоров’я дітей, керівництво компанії вирішило призупинити розробку та випуск нових продуктів.

Про це йдеться в ексклюзивному матеріалі WSJ із посиланням на джерела, обізнані з розвитком подій.

"Компанія Facebook Inc. уповільнила випуск нових продуктів на тлі повідомлень у ЗМІ та слухань у Конгресі, пов’язаних із викриттям внутрішніх документів, які свідчать про шкоду соціальної платформи", - зауважується в повідомленні.

Крім того, зазначається, що керівники компанії соціальних медіа також призупинили роботу над поточними продуктами. Водночас, більше десятка людей уже залучені до проведення так званих репутаційних оглядів, щоб вивчити, якої критики може зазнати Facebook, а також бути певними, що продукти компанії не мають негативного впливу на дітей.

Виконавчий директор Facebook Марк Цукерберг у вівторок заявив, що попросив керівників "глибоко зануритися в роботу" компанії протягом наступних кількох днів і зобов’язався продовжувати дослідження продуктів.

"Я витратив багато часу на роздуми про те, які враження я хочу, щоб мої діти та інші люди мали в Інтернеті, і для мене дуже важливо, щоб усе, що ми будуємо, було безпечним та корисним для дітей", - зазначив керівник компанії.

Як повідомлялося, Facebook минулого тижня оголосив про призупинення роботи над продуктом Instagram Kids. Це сталося після того, як американські законодавці й представники громадськості висловили занепокоєння щодо впливу платформи на психічне здоров'я молодих людей.