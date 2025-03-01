Фактчекінг CNN: Зеленський 33 рази дякував США за підтримку
Президент України Володимир Зеленський 33 рази дякував США, їхнім посадовцям та людям за підтримку.
Про це свідчать результати факт-чекінгу, проведеного CNN.
Зазначається, що це далеко не повний список, оскільки багато побутових висловлювань Зеленського українською мовою видання не розглядало.
Під час зустрічі в Овальному кабінеті 28 лютого і президент США Дональд Трамп, і віцепрезидент Джей Ді Венс сказали Зеленському, що він нібито «недостатньо вдячний» країні за підтримку.
"Ви повинні бути вдячні. У вас немає козирів", — сказав Трамп.
"Ви хоч раз подякували за всю цю зустріч?"- запитав Венс.
CNN наголошує, що Зеленський неодноразово дякував Сполученим Штатам після того, як росія розпочала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року, висловлюючи подяку як Трампу, так і експрезиденту Джо Байдену, членам Конгресу від обох партій, американським оборонним компаніям та їхнім працівникам, а також американському народу.
Видання навело список усіх публічних заяв Зеленського англійською мовою, у яких він висловлював слова подяки США, починаючи з 21 січня 2022 року, коли він подякував Байдену «за безпрецедентну дипломатичну та військову допомогу» та закінчуючи 12 лютого 2025 року, коли він провів телефонну розмову з Трампом.
Як повідомляє WSJ, більшість прихильників Трампа підтримують Україну.
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