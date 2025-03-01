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ПОЛІТИКА

Фактчекінг CNN: Зеленський 33 рази дякував США за підтримку

01 березня 2025, 15:02
Фактчекінг CNN: Зеленський 33 рази дякував США за підтримку
джерело president.gov.ua
Зазначається, що це далеко не повний список, оскільки багато побутових висловлювань Зеленського українською мовою видання не розглядало.

Президент України Володимир Зеленський 33 рази дякував США, їхнім посадовцям та людям за підтримку.

Про це свідчать результати факт-чекінгу, проведеного CNN.

Зазначається, що це далеко не повний список, оскільки багато побутових висловлювань Зеленського українською мовою видання не розглядало.

Під час зустрічі в Овальному кабінеті 28 лютого і президент США Дональд Трамп, і віцепрезидент Джей Ді Венс сказали Зеленському, що він нібито «недостатньо вдячний» країні за підтримку.

"Ви повинні бути вдячні. У вас немає козирів", — сказав Трамп.

"Ви хоч раз подякували за всю цю зустріч?"- запитав Венс.

CNN наголошує, що Зеленський неодноразово дякував Сполученим Штатам після того, як росія розпочала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року, висловлюючи подяку як Трампу, так і експрезиденту Джо Байдену, членам Конгресу від обох партій, американським оборонним компаніям та їхнім працівникам, а також американському народу.

Видання навело список усіх публічних заяв Зеленського англійською мовою, у яких він висловлював слова подяки США, починаючи з 21 січня 2022 року, коли він подякував Байдену «за безпрецедентну дипломатичну та військову допомогу» та закінчуючи 12 лютого 2025 року, коли він провів телефонну розмову з Трампом.

Як повідомляє WSJ, більшість прихильників Трампа підтримують Україну.

Більшість виборців від Республіканської партії заявили, що погоджуються з тим, що рф є агресором (69%), підтримають продовження надання зброї за певних обставин (60%).

Республіканські виборці так само зневажають путіна — 83% ставляться до російського президента негативно.

СШАВолодимир Зеленський

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