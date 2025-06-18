Іран залишився без інтернету

Уряд Ірану обмежив доступ в Інтрнет, соцмережі та месенджери.

В середу, 18 чеврян, майже у всьому Ірані спостерігаються проблеми із доступом в Інтернет.

Про це повідомляє сервіс інтернет-моніторингу Netblocks.

"Дані мережі в режимі реального часу показують, що Іран зараз перебуває в стані майже повного національного відключення інтернету", - йдеться у повідомленні.

Нинішня ситуація продовжує серію попередніх часткових перебоїв та відбувається через ескалацію напруженості з Ізраїлем після кількох днів ракетних ударів з обох боків.

Поки ще невідомо про причини виникнення проблеми.

Але медіа пишуть, що уряд Ірану вирішив обмежити доступ до інтернету в країні, аби запобігти кібератакам з боку Ізраїлю на тлі ескалації конфлікту між країнами.

Речниця іранського уряду Фатеме Мохаджерані заявила, що уряд був змушена обмежити швидкість інтернету в країні, щоб зберегти стабільність мережі з огляду на кібератаки ворога. За її словами, Іран скортив пропускну здатність свого інтернету на 80%.

Уже кілька днів жителі Ірану мають проблеми з доступом до онлайн-сервісів, адже в деяких частинах країни повністю не працює мобільний зв'язок, а VPN-мережі, які вони використовували для доступу до іноземних вебсайтів, періодично блокуються.

Крім того, в країні блокується WhatsApp та іранський уряд закликав громадян видалити застосунок зі своїх смартфонів, звинувативши його у зборі інформації для Ізраїлю.

Компанія WhatsApp підтвердила це і заявила, що турбована тим, що ці неправдиві повідомлення стануть приводом для блокування сервісів у той час, коли люди потребують їх найбільше.