Іран залишився без інтернету
В середу, 18 чеврян, майже у всьому Ірані спостерігаються проблеми із доступом в Інтернет.
Про це повідомляє сервіс інтернет-моніторингу Netblocks.
"Дані мережі в режимі реального часу показують, що Іран зараз перебуває в стані майже повного національного відключення інтернету", - йдеться у повідомленні.
Нинішня ситуація продовжує серію попередніх часткових перебоїв та відбувається через ескалацію напруженості з Ізраїлем після кількох днів ракетних ударів з обох боків.
Поки ще невідомо про причини виникнення проблеми.
Але медіа пишуть, що уряд Ірану вирішив обмежити доступ до інтернету в країні, аби запобігти кібератакам з боку Ізраїлю на тлі ескалації конфлікту між країнами.
Речниця іранського уряду Фатеме Мохаджерані заявила, що уряд був змушена обмежити швидкість інтернету в країні, щоб зберегти стабільність мережі з огляду на кібератаки ворога. За її словами, Іран скортив пропускну здатність свого інтернету на 80%.
Уже кілька днів жителі Ірану мають проблеми з доступом до онлайн-сервісів, адже в деяких частинах країни повністю не працює мобільний зв'язок, а VPN-мережі, які вони використовували для доступу до іноземних вебсайтів, періодично блокуються.
Крім того, в країні блокується WhatsApp та іранський уряд закликав громадян видалити застосунок зі своїх смартфонів, звинувативши його у зборі інформації для Ізраїлю.
Компанія WhatsApp підтвердила це і заявила, що турбована тим, що ці неправдиві повідомлення стануть приводом для блокування сервісів у той час, коли люди потребують їх найбільше.