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Фарерські острови обмежили доступ росіян до своїх портів

02 червня 2023, 09:57
Фарерські острови обмежили доступ росіян до своїх портів
Фото: ДСПУ
Відтепер там зможуть швартуватися лише російські рибальські човни, але теж обмежено.

Уряд Фарерських островів заявив про обеження до своїх портів для громадян рф.

Про це повідомляє The Moscow Times.

російським рибацьким суднам забороняється скуповуватись на Фарерах, а також користуватись послугами з техобслуговування. Діяльність рибальських суден з рф у порту буде обмежена зміною екіпажу, бункеруванням, провізією, висадкою та перевалкою.

"До портів Фарерських островів зможуть заходити лише риболовецькі судна, які займаються виключно рибальством, відповідно до двосторонньої угоди між Фарерськими островами та росією", – говориться у заяві.

Нові правила є відповіддю на повномасштабне вторгнення росії в Україну, заявили в уряді острівної країни.

Зазначається, що керівництво країни намагається зменшити діяльність рф у своїх портах, зокрема, через ризик шпигунства.

війна в Україніросія окупантиФарерські островиЗАБОРОНА

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