Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ЗДОРОВ'Я

Фатальна плутанина пацієнтів. У Чехії лікарі перервали вагітність не тій жінці

29 березня 2024, 21:31
Фатальна плутанина пацієнтів. У Чехії лікарі перервали вагітність не тій жінці
Фото: Перше медичне об'єднання Львова
Прессекретарка лікарні Єва Столейда Лібігер розповіла про подробиці важкозрозумілого інциденту. Співробітники тимчасово відсторонені, а пацієнтці мають виплатити компенсацію.

У місті Прага (Чехія) лікарі університетської лікарні "Буловка" (Bulovka) помилково провели операцію вагітній пацієнтці та позбавили її дитини.

Про це пише CNN Prima NEWS.

Важкозрозумілий інцидент трапився в понеділок, 25 березня. Співробітники, імовірно, переплутали пацієнток, унаслідок чого в здорової жінки стався викидень. Неприємний випадок підтвердила прессекретарка лікарні Єва Столейда Лібігер.

Обидві жінки були іноземками. Одна з них була вагітною та з'явилася в лікарню на плановий огляд, тоді як друга мала намір пройти операцію, що проводиться під час лікування захворювання матки. Така хірургічна процедура також може бути виконана для переривання вагітності.

"У понеділок, 25 березня, у нашій клініці гінекології та акушерства сталася небажана подія. Згідно з отриманими на цей момент даними, унаслідок серйозного порушення та недотримання внутрішніх правил із боку відповідних співробітників було розпочато хірургічну процедуру щодо неправильно ідентифікованої пацієнтки", — повідомила Єва Лібігер.

Жінка додала, що лікарі, які зробили помилку, тимчасово відсторонені від роботи.

"Якщо під час внутрішнього розслідування, яке триває, буде виявлено порушення обов'язкових робочих процедур, то конкретних осіб буде притягнуто до персональної відповідальності", — сказала прессекретарка.

Видання зазначає, що в Міністерстві охорони здоров'я Чехії закликали притягнути до відповідальності всіх винних у помилці лікарів. Якщо їхню недбалість буде доведено, лікарня виплатить постраждалій пацієнтці компенсацію. За фактом події проводять розслідування.

"Це дуже сумна подія. Має бути проведене внутрішнє розслідування, і якщо мала місце неправомірна поведінка, винні мають бути покарані", — сказав тіньовий міністр охорони здоров'я Камал Фархан.

Чехіявагітністьлікарі

Останні матеріали

Вашингтон недбало ставиться до нацбезпеки. Чи дослухається Байден до своїх радників з оборони та нацбезпеки? – The Hill
Політика
Вашингтон недбало ставиться до нацбезпеки. Чи дослухається Байден до своїх радників з оборони та нацбезпеки? – The Hill
Переклад iPress – 29 березня 2024, 15:54
Це дальність, дурню. Українські F-16 поки не зможуть протистояти російським Су-35 з ракетами Р-37. Частина 3 – Том Купер
Технології
Це дальність, дурню. Українські F-16 поки не зможуть протистояти російським Су-35 з ракетами Р-37. Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 29 березня 2024, 12:11
Роль ризиків у війні. Захід повинен переконливо показати, що він не боїться конфронтації з росією – Фабіян Гоффманн
Політика
Роль ризиків у війні. Захід повинен переконливо показати, що він не боїться конфронтації з росією – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 29 березня 2024, 09:21
Угорщина: корупційний скандал та домашнє насильство. Що загрожує Орбану? – Politico
Політика
Угорщина: корупційний скандал та домашнє насильство. Що загрожує Орбану? – Politico
Переклад iPress – 28 березня 2024, 16:55
Параноя путіна. Тероризм, марення і самознищення – Тімоті Снайдер
Політика
Параноя путіна. Тероризм, марення і самознищення – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 28 березня 2024, 12:04
Макрон хоче керувати зовнішньою політикою Європи. Не всі союзники з цим згодні – Bloomberg
Політика
Макрон хоче керувати зовнішньою політикою Європи. Не всі союзники з цим згодні – Bloomberg
Переклад iPress – 28 березня 2024, 09:00
Смертельну недбалість путіна неможливо приховати. московська атака зробила його слабшим, ніж будь-коли – Саймон Тісдалл
Політика
Смертельну недбалість путіна неможливо приховати. московська атака зробила його слабшим, ніж будь-коли – Саймон Тісдалл
Переклад iPress – 27 березня 2024, 15:18
Чи настав час для безпольотної зони в Україні? путін ескалує повітряну війну – бригадний генерал Кевін Райан
Політика
Чи настав час для безпольотної зони в Україні? путін ескалує повітряну війну – бригадний генерал Кевін Райан
Переклад iPress – 27 березня 2024, 12:29
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється