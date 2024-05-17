FAVBET: багатомільярдні інвестиції у майбутнє України

Група FAVBET, лідер вітчизняної ігрової індустрії, продемонструвала безпрецедентний внесок у зміцнення економіки та обороноздатності України в 2023 році. Незважаючи на виклики війни, бізнес компанії, що охоплює онлайн-гемблінг, наземні казино та букмекерську діяльність, зміг не лише провадити легальну діяльність, а й суттєво наростити підтримку держави.

Рекордні податкові надходження

У 2023 році загальна сума податкових платежів від FAVBET до державного бюджету України досягла рекордних 2,7 млрд гривень. Додатково компанія сплатила 465,7 млн гривень ліцензійних зборів. А за перші два місяці 2024 року групі вже вдалося перерахувати понад 800 млн гривень як плату за продовження діючих та отримання нових ліцензій на легальну діяльність в Україні.

Потужна фінансова підтримка

Однак внесок FAVBET у розвиток української економіки та підтримку патріотичних зусиль виходить далеко за межі податкових відрахувань. Протягом 2023 року компанія активно співпрацювала з фандрайзинговою платформою UNITED24, беручи участь у низці проектів із збору коштів. Зокрема, FAVBET став найбільшим корпоративним донором Операцій "Єдність" та "Єдність-2" з придбання безпілотників для потреб захисту України, передавши сукупно 25 млн гривень.

Крім того, група компаній виділила 57 млн гривень на закупівлю 53 пікапів для комплектації перших у світі рот ударних дронів в рамках проекту "Армія дронів". А восени минулого року FAVBET пожертвував 4 млн гривень на збір коштів "Безпечне небо" від амбасадора UNITED24 Тимоті Снайдера.

Матеріально-технічна допомога

Підтримка FAVBET не обмежується лише фінансовою допомогою. Починаючи з осені 2023 року, компанія патронує роту ударних дронів "Фаворит" під керівництвом Дениса Перча. Загалом на потреби цього підрозділу вже передано техніки, обладнання та амуніції на суму понад 21,3 млн гривень.

Гуманітарні проекти

Окрім прямої підтримки зусиль з посилення обороноздатності, у 2023 році FAVBET Foundation реалізувала низку гуманітарних проектів. З початком повномасштабної війни в її складі було створено військовий та гуманітарний хаби, які продовжують працювати донині. На сьогодні загальна сума допомоги від групи компаній та фонду на потреби захисту України перевищила 300 млн гривень.

Боротьба з ігровою залежністю

Діяльність FAVBET, однак, не обмежується лише патріотичними зусиллями. У 2023 році компанія стала меценатом національного дослідження проблеми ігрової залежності під егідою Міністерства охорони здоров'я. Результати цього дослідження вже лягли в основу рекомендацій для бізнесу, гравців та загальнодержавних програм з протидії лудоманії.

Багато хто з ігроманів шукає бездепозитний бонус Favbet, тому, за підтримки FAVBET реалізується проект зі створення в Україні єдиної системи надання соціальних послуг людям із залежністю від азартних ігор. Він передбачає розробку державного стандарту соціальної послуги "Соціально-психологічна реабілітація осіб з ігровою залежністю".

Чесний спорт без корупції

Іншим важливим напрямком є співпраця FAVBET з Національною платформою доброчесності спорту. Компанія долучилася до протидії договірним матчам, обміну даними про підозрілі результати та вироблення механізмів боротьби з корупцією у спорті.

"FAVBET є одним із найбільших спонсорів українського спорту, підтримуючи національні федерації, футбольні клуби різних рівнів та кіберспортивні команди. Ми переконані, що вболівальники заслуговують на видовищний і чесний спорт, вільний від будь-яких маніпуляцій", – наголошують у компанії.

Величезні інвестиції FAVBET у майбутнє України охоплюють широкий спектр напрямків – від зміцнення економіки та оборони до розвитку спорту й боротьби з соціальними негараздами. Діяльність групи компаній є яскравим прикладом того, як провідний бізнес може і має ставати опорою своєї держави у ці непрості часи.