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ФБР арештувало 21-річного військового, якого підозрюють у "зливі" секретних документів – NYT

13 квітня 2023, 21:40
ФБР арештувало 21-річного військового, якого підозрюють у
У Пентагоні вважають, що секретні документи були опубліковані навмисно.

ФБР у четвер, 13 квітня, арештувало підозрюваного у "зливі" секретних документів Пентагону військовослужбовця Джека Тейшейру. У його помешканні також були проведені обшуки. 

Про це пише The New York Times. 

Агенти ФБР прийшли до помешкання військовослужбовця Джека Тейшейра. ФБР заявило в четвер, що провело арешт і продовжує проводити "санкціоновані правоохоронні заходи" в Норт-Дайтоні. Американський чиновник підтвердив, що ФБР заарештувало військовослужбовця Тейшейра.

На пресконференції в Пентагоні бригадний генерал Патрік С. Райдер відмовився відповідати на конкретні запитання про витік інформації, заявивши, що розслідування триває, і переадресував справу до Міністерства юстиції.

"Це справа правоохоронних органів. Це був навмисний злочинний акт", – сказав генерал Райдер.

ФБРарештПентагонвійна в Українісекретні дані

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