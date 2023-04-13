ФБР арештувало 21-річного військового, якого підозрюють у "зливі" секретних документів – NYT
ФБР у четвер, 13 квітня, арештувало підозрюваного у "зливі" секретних документів Пентагону військовослужбовця Джека Тейшейру. У його помешканні також були проведені обшуки.
Про це пише The New York Times.
Агенти ФБР прийшли до помешкання військовослужбовця Джека Тейшейра. ФБР заявило в четвер, що провело арешт і продовжує проводити "санкціоновані правоохоронні заходи" в Норт-Дайтоні. Американський чиновник підтвердив, що ФБР заарештувало військовослужбовця Тейшейра.
На пресконференції в Пентагоні бригадний генерал Патрік С. Райдер відмовився відповідати на конкретні запитання про витік інформації, заявивши, що розслідування триває, і переадресував справу до Міністерства юстиції.
"Це справа правоохоронних органів. Це був навмисний злочинний акт", – сказав генерал Райдер.