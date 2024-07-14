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ФБР очолить розслідування замаху на Трампа

14 липня 2024, 10:47
ФБР очолить розслідування замаху на Трампа
ФБР планує співпрацювати з Секретною службою, місцевими та державними правоохоронними органами для встановлення всіх обставин події.

Федеральне бюро розслідувань  оголосило, що взяло на себе проведення розслідування щодо замаху на кандидата у президенти Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, який стався під час мітингу в штаті Пенсільванія.

Про це пише Associated Press.

ФБР планує співпрацювати з Секретною службою, місцевими та державними правоохоронними органами для встановлення всіх обставин події.  

На думку генерального прокурора США Мерріка Гарланда, до розслідування також долучилися Агентство алкогольних напоїв, тютюну, зброї та вибухів (AFT), прокуратура Західного округу Пенсільванії та відділ національної безпеки Міністерства юстиції.
 
За попередніми даними, під час мітингу на Трампа було скоєно напад, після чого він отримав поранення у верхній частині правого вуха. Інцидент призвів до загибелі одного з учасників зборів, який, за попередніми висновками, став жертвою вогнепальних поранень. Президент США Джо Байден висловив рішуче засудження насильства, яке, за його словами, не має місця в сучасному суспільстві. Він також підтвердив, що особисто розмовляв з Дональдом Трампом та висловив задоволення, що йому нічого не загрожує.
 
Подальші деталі розслідування і події очікуються у зв'язку з реакцією суспільства та реакцією інших політичних лідерів на цей нещасний інцидент.
ФБРДональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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