ФБР попередило майже 150 політиків про загрозу від китайських хакерів

У Білому домі відбулася зустріч провідних американських телекомунікаційних компаній з представниками органів національної безпеки США.

ФБР повідомило приблизно 150 осіб, зокрема найвищих політиків, що вони могли стати жертвами зламів з боку китайських хакерів.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на CNN.

Видання зазначає, що у Білому домі відбулася зустріч провідних американських телекомунікаційних компаній з представниками органів національної безпеки країни.

Причиною зустрічі стала стурбованість з приводу тривалої китайської кампанії кібершпигунства. Деякі подробиці телеканалу повідомив сенатор-демократ Марк Уорнер. З його слів випливає, що дії пов'язаних із КНР хакерів розглядаються як найнебезпечніші у сфері телекомунікацій у США.

Хакери проникли досить глибоко у системи найбільших операторів зв'язку США, щоб стежити за телефонними дзвінками та текстовими повідомленнями, і вирішити проблему виявилося непросто.