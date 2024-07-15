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ФБР розповіло про мотиви 20-річного хлопця, який вистрілив у Трампа

15 липня 2024, 16:11
ФБР розповіло про мотиви 20-річного хлопця, який вистрілив у Трампа
Для замаху на Трампа він використовував гвинтівку типу AR, яку начебто придбав його батько.
ФБР розслідує замах на вбивство кандидата в президенти США Дональда Трампа як акт внутрішнього тероризму.  Втім чітких ідеологічних мотивів у 20-річного Томаса Метью Крукса не було, що призвело до розвитку теорій змови.
 
Про це пише AP News.
 
Як зазначається, Федеральне бюро розслідувань вважає, що Крукс не мав спільника. Слідчі не виявили жодних погрозливих коментарів у соцмережах або висловлення ідеологічних позицій, які б могли допомогти вияснити, що спонукало Томаса Метью Крукса до спроби вбивства Трампа.
 
Водночас родина Крукса співпрацює зі слідством. Правоохоронці вивчали історію та діяльність Томаса в соціальних мережах. Застосунок для чату Discord, популярний серед людей, які грають в онлайн-ігри, повідомив, що Крукс, здається, мав обліковий запис, але використовував його рідко і не протягом останніх кількох місяців. Немає жодних доказів того, що він використовував свій обліковий запис для пропаганди насильства чи обговорення своїх політичних поглядів, сказав представник Discord.
 
Додамо, що слідчі з’ясували, що Томас намагався долучитися до шкільної команди зі стрільби, але йому відмовили, тому що він був поганим стрільцем. Його однолітки по школі розповідають, що той зазнавав постійних цькувань від інших дітей.
 
Для замаху на Трампа він використовував гвинтівку типу AR, яку начебто придбав його батько. Наразі невідомо, чи взяв він пістолет без дозволу свого батька.
 
У день нападу Крукс був одягнений у футболку з Demolition Ranch, популярного каналу YouTube, який регулярно публікує відео, на яких його творець стріляє з пістолетів і автоматів по мішенях, серед яких є людські манекени.
 
У Крукса в авто, яким він прибув на мітинг, знайшли матеріали для виготовлення бомби.

 

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