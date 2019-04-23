ФБР розсекретило документи про можливу втечу Гітлера в Аргентину

Федеральне бюро розслідувань США розсекретило документи зі свідченнями про нібито втечу Адольфа Гітлера в Аргентину після поразки Третього рейху у Другій світовій війні.

У відсканованих документах є свідчення неназваної особи, що стверджує, буцім допомагала аргентинським чиновникам сховати Гітлера. Згідно зі свідченнями, ця людина зустріла Гітлера і його оточення, коли вони прибули в країну на двох підводних човнах через два з половиною тижні після падіння Берліна. Стверджується, що нібито з Гітлером прибули дві жінки, лікар і кілька чоловіків. Після цього німецького фюрера переховували на ранчо біля підніжжя Південних Анд. Про це інформує LB.ua з посиланням на сайт ФБР.

Також у свідченнях йдеться про те, що Гітлер нібито потерпав від астми і виразки і ще до прибуття в Аргентину зголив вуса.

За офіційною версією, яка ґрунтується на показах свідків, допитаних органами контррозвідки СРСР і союзників, 30 квітня 1945 року Гітлер разом з дружиною Євою Браун укоротив собі віку в бункері в оточеному Берліні.

Влітку-восени 1945 року спецслужби США вивчали версію того, що нацистський лідер перетнув Атлантику на підводному човні і сховався десь на півдні Аргентини. У підсумку ця можливість була визнана малоймовірною, а опис обставин неконкретним.

ФБР також зазначає, що дані про втечу Гітлера в Аргентину неможливо перевірити.