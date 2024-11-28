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ПОЛІТИКА

ФБР розслідує погрози життю членам команди Дональда Трампа

28 листопада 2024, 08:58
ФБР розслідує погрози життю членам команди Дональда Трампа
Відомство додало, що співпрацює з іншими правоохоронними органами.

Кілька членів Кабінету міністрів та адміністрації обраного президента США Дональда Трампа зазнали погроз життю. Це сталося у вівторок ввечері та в середу вранці.

Про це повідомляє CNN та Reuters.

Відповідну заяву зробила Керолайн Лівітт, яка буде прессекретарем Трампа. Вона зазначила, що мова про погрози стосувалася також і тих, хто живе з представниками майбутнього уряду та адміністрації.

"Ці атаки варіювалися від загроз вибуху до "своттингу". У відповідь правоохоронні органи та інші органи влади діяли швидко, щоб забезпечити безпеку тих, хто зазнав нападу. Президент Трамп і вся перехідна команда вдячні за їхні швидкі дії", - сказала вона.

У свою чергу, у заяві ФБР сказано, що йому відомо про "численні загрози вибуху та інциденти із застосуванням "своттингу", спрямованих на кандидатів та призначенців з майбутньої адміністрації". Відомство додало, що співпрацює з іншими правоохоронними органами.

"Ми серйозно ставимося до всіх потенційних загроз і, як завжди, закликаємо громадян негайно повідомляти правоохоронні органи про все, що вони вважають підозрілим", - додали у ФБР.

Представник Білого дому повідомив CNN, що чинний президент США Джо Байден був проінформований про інциденти. Зокрема, глава держави та його адміністрація "беззастережно засуджують погрози політичного насильства".

"Президент був проінформований. Білий дім перебуває на зв'язку з федеральними правоохоронними органами та командою обраного президента і продовжує уважно стежити за ситуацією. Реакція федеральних правоохоронних органів, а також державної та місцевої влади триває", - сказав представник.

Джерело у федеральних правоохоронних органах повідомило CNN, що ніхто з нападників не був особою, яка знаходилася б під захистом Секретної служби США.

ФБРДональд Трамп

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