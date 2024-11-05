ФБР створило спеціальний штаб у зв'язку з виборами у США

У ФБР буде працювати командний пункт для моніторингу загроз терактів під час виборів у США

Федеральне бюро розслідувань США створило командний пункт у Вашингтоні для відстеження та реагування на погрози, пов'язані з проведенням президентських виборів у країні, йдеться у заяві ФБР.

Про це пише kron4.

"ФБР спільно з ключовими партнерами забезпечує цілодобову роботу командного пункту з загальних виборів (NECP) у штаб-квартирі ФБР у Вашингтоні, округ Колумбія, протягом тижня проведення виборів 2024 року", – цитує видання повідомлення на сайті відомства.

Відповідно до заяви, мета командного пункту полягає у забезпеченні ФБР широкими можливостями для реагування на будь-які проблеми, пов'язані з безпекою на виборах, включаючи злочини на федеральних виборах, погрози співробітникам виборчих комісій, операції з «ворожого іноземного впливу», кіберзагрози та можливі теракти в країні.