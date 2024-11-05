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ФБР створило спеціальний штаб у зв'язку з виборами у США

05 листопада 2024, 10:05
ФБР створило спеціальний штаб у зв'язку з виборами у США
У ФБР буде працювати командний пункт для моніторингу загроз терактів під час виборів у США

Федеральне бюро розслідувань США створило командний пункт у Вашингтоні для відстеження та реагування на погрози, пов'язані з проведенням президентських виборів у країні, йдеться у заяві ФБР.

Про це пише kron4.

"ФБР спільно з ключовими партнерами забезпечує цілодобову роботу командного пункту з загальних виборів (NECP) у штаб-квартирі ФБР у Вашингтоні, округ Колумбія, протягом тижня проведення виборів 2024 року", – цитує видання повідомлення на сайті відомства.
 
Відповідно до заяви, мета командного пункту полягає у забезпеченні ФБР широкими можливостями для реагування на будь-які проблеми, пов'язані з безпекою на виборах, включаючи злочини на федеральних виборах, погрози співробітникам виборчих комісій, операції з «ворожого іноземного впливу», кіберзагрози та можливі теракти в країні. 
 
"NECP відслідковуватиме значні скарги, що надходять із усіх 55 місцевих відділень ФБР через їх відповідні командні пункти", –йдеться у повідомленні. Зазначається, що пункт було відкрито 1 листопада і працюватиме щонайменше до 9 листопада.
 
За даними ABC News, з квітня ФБР отримало понад 2 тисячі скарг на погрози співробітникам виборчих комісій і розпочало по них мінімум 100 розслідувань, судові звинувачення були пред'явлені вже більш ніж 20 підозрюваним.
 
Нагадаємо, вибори президента США відбудуться сьогодні, 5 листопада. Демократичну партію на них представлятиме віце-президентка США Камала Гарріс, Республіканську – колишній президент Дональд Трамп.

 

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