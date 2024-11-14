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ПОЛІТИКА

ФБР звинувачує Китай у кібершпигунстві: мішенню стали американські політики

14 листопада 2024, 16:49
ФБР звинувачує Китай у кібершпигунстві: мішенню стали американські політики
Фото: Ukrinform
ФБР не змогло точно визначити людей, на яких були націлені хакери.

Федеральне бюро розслідувань США (ФБР) виявило "широку та значну" кібершпигунську кампанію китайського уряду, спрямовану на викрадення інформації в американських політиків.

Про це в середу повідомило ФБР, передає Associated Press.

Китайські хакери зламали мережі кількох телекомунікаційних компаній, щоб отримати записи про дзвінки клієнтів і доступ до приватних повідомлень "обмеженої кількості людей", заявляють ФБР і Агентство з кібербезпеки і захисту інфраструктури США.

ФБР не змогло точно визначити людей, на яких були націлені хакери, однак зазначило, що більшість мішеней "передусім брали участь в урядовій чи політичній діяльності".

Кіберзлочинці також намагалися скопіювати "певну інформацію, яка була предметом запитів правоохоронних органів США за рішеннями суду". У ФБР припускають, що хакери, можливо, намагалися зламати програми, які підпадають під дію Закону про нагляд за іноземною розвідкою, який надає американським шпигунським службам широкі повноваження стежити за повідомленнями підозрюваних у шпигунстві на користь іноземної держави.

Ця заява надійшла після кількох резонансних хакерських атак, які влада США пов’язала з Китаєм. За словами американських посадовців, ці інциденти частково були намаганнями Китаю викрасти технологічну та державну інформацію, а також націлитися на життєво важливу інфраструктуру, як-от електричну мережу.

Китай відкинув звинувачення американських посадовців у кібершпигунстві.

КитайФБРхакери

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