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ПОЛІТИКА

Федеральна Рада Швейцарії вирішила внести законодавство про заборону Хамасу

22 листопада 2023, 21:54
Федеральна Рада Швейцарії вирішила внести законодавство про заборону Хамасу
Бойовики з Еззедін аль-Касам, збройного крила головного палестинського ісламістського руху ХАМАС. Фото: AFP
Активно за заборону Хамас агітував переможець останніх виборів, ультраправа Швейцарська народна партія.

Федеральна рада Швейцарії в середу ініціювала ухвалення закону про заборону терористичного угруповання Хамас, яке здійснило вторгнення в Ізраїль 7 жовтня, внаслідок якого загинуло близько 1200 людей.

Про це йдеться в повідомленні швейцарського уряду.

Федеральна рада доручила Федеральному департаменту юстиції та поліції і Федеральному департаменту оборони, цивільного захисту та спорту Швейцарії до кінця лютого 2024 року підготувати законопроєкт про заборону діяльності Хамас у країні.

"Закон надасть федеральній владі необхідні інструменти для протидії будь-якій діяльності Хамас або підтримці цієї організації в Швейцарії", – додав уряд Швейцарії.

Також за підсумками аудиту фінансової допомоги організаціям, які працюють у регіоні проживання палестинців, Федеральна рада Швейцарії вирішила розірвати контракти з трьома з 11 організацій через виявлені "невідповідності".

"З огляду на нинішню критичну ситуацію в Ізраїлі та секторі Гази, Федеральна рада закликає до дотримання міжнародного гуманітарного права і зокрема до захисту цивільного населення", – наголосили в повідомленні.

У Федеральному уряді Швейцарії представлені міністри від чотирьох найбільших партій країни, тому парламент із великою ймовірністю підтримає законопроєкт. Активно за заборону Хамас агітував переможець останніх виборів, ультраправа Швейцарська народна партія.

7 жовтня бойовики угруповання Хамас масовано обстріляли Ізраїль та вторглися на південну територію країни. Атака супроводжувалася вбивствами цивільних та захопленням заручників. У відповідь, Армія оборони Ізраїлю розпочала операцію "Залізні мечі" — широкомасштабну операцію із захисту цивільних від комбінованої атаки Хамас.

ХАМАСШвейцарія

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