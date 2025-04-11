Федеральні витрати США зросли, попри заходи економії від Маска

WSJ прогнозує, що реальний вплив заходів економії стане відчутним лише в середньостроковій перспективі, а найближчими місяцями витрати можуть зрости.

Федеральні витрати США зросли з моменту повернення Дональда Трампа на посаду президента, навіть попри заходи скорочення, які запроваджує Міністерство ефективності уряду (Department of Government Efficiency – DOGE) під керівництвом Ілона Маска.

Як повідомляє Wall Street Journal, уряд за перші місяці 2025 року витратив на $154 мільярди більше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли президентом був Джо Байден. Це відбулося через зростання виплат за програмами Social Security, Medicare, Medicaid, а також збільшення витрат на обслуговування державного боргу.

Водночас DOGE заявляє, що вже скоротив витрати на $150 мільярдів, зокрема, урізавши державні програми, скоротивши понад 25 тисяч посад у федеральних установах та зменшивши обсяги міжнародної допомоги. Проте WSJ зазначає, що такі заходи поки що не дають суттєвого впливу на загальну фінансову ситуацію.

Основні причини зростання витрат

Соціальні програми

Виплати за програмою Social Security збільшилися на $32,7 мільярда через два фактори:

Майже 1,3 мільйона нових отримувачів допомоги за останній рік.

Індексація виплат на 2,5% у зв’язку з інфляцією.

Президент Трамп раніше обіцяв не скорочувати соціальні програми, тому адміністрація не може втручатися в механізм їх фінансування.

Охорона здоров'я

Витрати на Medicare і Medicaid зросли на $29 мільярдів. Причини:

Збільшення кількості отримувачів допомоги.

Здорожчання медичних послуг, особливо після пандемії COVID-19.

У 2024 році витрати на ці програми становили 43% усього федерального бюджету, і ця частка продовжує зростати.

Державний борг

Витрати на виплату відсотків за держборгом зросли на $25,5 мільярда через:

Високі відсоткові ставки Федеральної резервної системи.

Подальше зростання самого боргу.

Ілон Маск, як очільник DOGE, попереджає, що без радикальних змін ці витрати можуть «поглинути» федеральний бюджет.

Чому DOGE поки що не зменшив витрати?

Агентство DOGE розпочало кампанію зі скорочення витрат одразу після повернення Трампа до Білого дому, але її ефект поки що не відчутний. Серед заходів:

Звільнення понад 25 тисяч федеральних службовців, які перебували на випробувальному терміні.

Урядові агентства отримали наказ скорочувати витрати на контракти, подорожі, тренінги та адміністративний персонал.

Зменшення обсягів міжнародної допомоги, що спричинило дипломатичні суперечки.

Ліквідація або реорганізація деяких державних програм, зокрема 83% ініціатив USAID.

Проте WSJ зазначає, що деякі з цих рішень вже отримали судові оскарження:

Верховний суд США заблокував різке скорочення програм іноземної допомоги.

Частину звільнених працівників поновили на посадах через позови про незаконне звільнення.

Витрати на зарплати федеральним працівникам зросли на $2,8 мільярда, зокрема через підвищення окладів на 2%, яке ще у січні затвердила адміністрація Байдена.

Де вдалося скоротити витрати?

Є лише кілька категорій, у яких DOGE домігся реального скорочення витрат:

Адміністрація транспортної безпеки (TSA) витратила на $22 мільйони менше завдяки:

Відкладенню закупівлі нової уніформи.

Скороченню витрат на відрядження та тренінги.

Міністерство освіти втратило $4 мільярди фінансування в межах плану Трампа щодо його ліквідації.

Інші агентства тимчасово призупинили витрати на нові програми, поки не буде розроблено ефективніший контроль за витратами.

Попри зусилля адміністрації Трампа та Ілона Маска щодо зменшення витрат, бюджетні показники свідчать про те, що основні витрати зростають через автоматичне фінансування соціальних програм і обслуговування боргу.

WSJ прогнозує, що реальний вплив заходів економії стане відчутним лише в середньостроковій перспективі, а найближчими місяцями витрати можуть зрости ще більше через плани адміністрації переглянути податкову політику та розширити інвестиції в інфраструктуру.