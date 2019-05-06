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Федерацію футболу України обшукує НАБУ
Детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки у будівлі Федерації футболу України
Фото: nabu.gov.ua
"5 червня 2019 року детективи НАБУ здійснюють обшуки у будівлі «Федерації футболу України", - йдеться у повідомленні на сторінці Бюро у Facebook, інформують в "Укрінформ".
Зазначається, що обшуки санкціоновані ухвалою суду та проводяться у межах розслідування можливих зловживань при закупівлях коштом державного бюджету робіт та послуг із будівництва футбольних полів зі штучним покриттям. Попередня правова кваліфікація - ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.
Слідчі дії погоджені генпрокурором, повідомляють у НАБУ.
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05 06 2019 12:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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