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Федерацію футболу України обшукує НАБУ

Детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки у будівлі Федерації футболу України
Детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки у будівлі Федерації футболу України.
Федерацію футболу України обшукує НАБУ Фото: nabu.gov.ua

"5 червня 2019 року детективи НАБУ здійснюють обшуки у будівлі «Федерації футболу України", - йдеться у повідомленні на сторінці Бюро у Facebook, інформують в "Укрінформ".

Зазначається, що обшуки санкціоновані ухвалою суду та проводяться у межах розслідування можливих зловживань при закупівлях коштом державного бюджету робіт та послуг із будівництва футбольних полів зі штучним покриттям. Попередня правова кваліфікація - ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчі дії погоджені генпрокурором, повідомляють у НАБУ.

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05 06 2019 12:37
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