Федоров: Україна отримає ще майже 5000 терміналів Starlink найближчим часом

Мінцифра має "спецціну" на Starlink від виробника

Україна невдовзі отримає від партнерів ще близько 5000 тисяч терміналів Starlink. Більшість із них буде направлено військовим, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у національному телемарафоні.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україну було завезено 25 тисяч терміналів Starlink. Їх було направлено військовим, медикам, енергетикам та державним установами.

"На жаль держава не рухається за Agile, коли швидко може адаптуватися під зміни. Тому всі старлінки - на сьогодні ми отримали десь 25 тисяч і отримаємо ще 4-5 тисяч - все це ми закупили завдяки донорській допомозі інших держав", - зазначив Федоров.

Міністр розповів, що комунікує з Ілоном Маском, щоб його компанія змогла забезпечила необхідну кількість Starlink, бо наразі у світі спостерігається їхній дефіцит.

Федоров розповів, що Мінцифра отримує "спеціальну ціну" на Starlink. Вона є нижчою ніж для приватних користувачів. Окрім цього за кожну партію терміналів сплачується абонплата за 3−6−9 місяців наперед.