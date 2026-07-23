Федоров відкинув пропозицію Зеленського щодо нової посади

За його словами, жодна з інших посад не має реальних повноважень для боротьби з корупцією.

Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що не погодиться на жодну державну посаду, окрім очільника Міністерства оборони.

Про це він повідомив у коментарі 24 Каналу після заяви президента Володимира Зеленського про пропозицію Федорову стати віцепрем'єр-міністром з військових інновацій.

За словами Федорова, жодна інша посада не дає достатніх повноважень для боротьби з корупцією в оборонних закупівлях, завершення реформи армії, планування асиметричних операцій проти ворога та подолання безвідповідальності всередині системи.

"Жодна з інших посад не має реальних повноважень, щоб побороти корупцію в закупівлях, завершити розпочату трансформацію армії, планувати й реалізовувати асиметричні дії та операції проти ворога, викорінити культуру брехні й безвідповідальності всередині системи", – цитує Федорова "Суспільне".

Ексміністр також нагадав, що його команда прийшла до Міноборони у січні цього року на запрошення президента. За цей час, за його словами, вона реалізовувала програму AIR–LAND–ECONOMY, спрямовану на модернізацію оборонної сфери.

Президент Володимир Зеленський заявив, що запропонував ексміністру оборони Михайлу Федорову посаду віцепремʼєр-міністра з військових новацій.

"Я запропонував йому кілька посад. Остання посада, щоб не йти в деталі всіх наших зустрічей, – віцепрем'єр-міністр України з військових новацій", – розповів президент.