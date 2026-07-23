Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Федоров відкинув пропозицію Зеленського щодо нової посади

23 липня 2026, 18:36
Федоров відкинув пропозицію Зеленського щодо нової посади
Фото Кабміну
За його словами, жодна з інших посад не має реальних повноважень для боротьби з корупцією.

Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що не погодиться на жодну державну посаду, окрім очільника Міністерства оборони.

Про це він повідомив у коментарі 24 Каналу після заяви президента Володимира Зеленського про пропозицію Федорову стати віцепрем'єр-міністром з військових інновацій.

За словами Федорова, жодна інша посада не дає достатніх повноважень для боротьби з корупцією в оборонних закупівлях, завершення реформи армії, планування асиметричних операцій проти ворога та подолання безвідповідальності всередині системи.

"Жодна з інших посад не має реальних повноважень, щоб побороти корупцію в закупівлях, завершити розпочату трансформацію армії, планувати й реалізовувати асиметричні дії та операції проти ворога, викорінити культуру брехні й безвідповідальності всередині системи", цитує Федорова "Суспільне".

Ексміністр також нагадав, що його команда прийшла до Міноборони у січні цього року на запрошення президента. За цей час, за його словами, вона реалізовувала програму AIR–LAND–ECONOMY, спрямовану на модернізацію оборонної сфери.

Президент Володимир Зеленський заявив, що запропонував ексміністру оборони Михайлу Федорову посаду віцепремʼєр-міністра з військових новацій.

"Я запропонував йому кілька посад. Остання посада, щоб не йти в деталі всіх наших зустрічей, – віцепрем'єр-міністр України з військових новацій", – розповів президент.

Михайло ФедоровВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Посада на продаж. Як Трамп заробляє на президентстві через Truth Social – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Посада на продаж. Як Трамп заробляє на президентстві через Truth Social – Wall Street Journal
Переклад iPress – 23 липня 2026, 13:12
Хибний вибір між Європою та Азією. Прості географічні протиставлення не допоможуть США протидіяти загрозам – Девід Кетлер
Політика
Хибний вибір між Європою та Азією. Прості географічні протиставлення не допоможуть США протидіяти загрозам – Девід Кетлер
Переклад iPress – 23 липня 2026, 11:19
Україна переносить війну вглиб росії. Як кремль може відповісти на далекобійні удари – Леся Бідочко та Андреас Умланд
Політика
Україна переносить війну вглиб росії. Як кремль може відповісти на далекобійні удари – Леся Бідочко та Андреас Умланд
Переклад iPress – 23 липня 2026, 08:20
Санкційне протистояння після Орбана. Чому столиці ЄС більше не можуть ховатися за Будапештом – Politico
Політика
Санкційне протистояння після Орбана. Чому столиці ЄС більше не можуть ховатися за Будапештом – Politico
Переклад iPress – 22 липня 2026, 15:39
ППО тане, дизель зникає, склади горять, а пшениця гнитиме на полі. рф платить за війну – Дональд Гілл
Cуспільство
ППО тане, дизель зникає, склади горять, а пшениця гнитиме на полі. рф платить за війну – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 липня 2026, 12:14
Технології
"Доступна маса". Формується ринок недорогих крилатих ракет – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 22 липня 2026, 08:31
BETKING став стратегічним партнером Української Прем'єр-Ліги
LifeStyle
BETKING став стратегічним партнером Української Прем'єр-Ліги
21 липня 2026, 18:37
Захід воює на три фронти й виснажує власні ресурси. Як росія, Іран і Китай використовують його перенапруження – Мік Раян
Політика
Захід воює на три фронти й виснажує власні ресурси. Як росія, Іран і Китай використовують його перенапруження – Мік Раян
Переклад iPress – 21 липня 2026, 15:01
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється