Федрезерв США може розглянути підвищення ставки на історичний 1%

ФРС стала агресивно боротися з інфляцією після того, як її звинуватили в її спочатку повільній реакції, розхитуванні фінансових ринків

ФРC США може підвищити облікову ставку одразу на 100 базисних пунктів, чого не було з початку 90-х.

Про це повідомляє Bloomberg на основі даних опитаних економістів, Financial Times.

Інвестори припускають, що Федеральна резервна система швидше за все підвищить відсоткові ставки на 100 базисних пунктів на своєму засіданні 26-27 липня. Це буде найбільшим підвищенням відтоді, як ФРС почала використовувати відсоткові ставки овернайт для проведення монетарної політики на початку 1990-х років.

ФРС стала агресивно боротися з інфляцією після того, як її звинуватили в її спочатку повільній реакції, розхитуванні фінансових ринків і збільшенні ризику того, що її дії можуть схилити економіку Америки до рецесії.

З огляду на останні дані інфляції у США за пісдумками червня, економісти Nomura Securities International тепер очікують збільшення базової ставки ФРС на повний відсотковий пункт на липневому засіданні.

Джером Пауелл (голова ФРС - ред.) заявив минулого місяця, що в липні ймовірне підвищення на 50 або 75 базисних пунктів. Але відтоді більшість його колег або повторили ці слова, або схилилися до більш суттєвого кроку.

"У липні треба допускати [підвищення ставки на] 100", - сказав Ендрю Голленгорст, головний економіст Citigroup США. "Називати пік інфляції треба теж дуже обережно - кілька місяців тому він мав становити 8,3%".