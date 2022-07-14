RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Федрезерв США може розглянути підвищення ставки на історичний 1%

ФРС стала агресивно боротися з інфляцією після того, як її звинуватили в її спочатку повільній реакції, розхитуванні фінансових ринків
ФРC США може підвищити облікову ставку одразу на 100 базисних пунктів, чого не було з початку 90-х.
Федрезерв США може розглянути підвищення ставки на історичний 1% Фото: Інтерфакс

Про це повідомляє Bloomberg на основі даних опитаних економістів, Financial Times.

Інвестори припускають, що Федеральна резервна система швидше за все підвищить відсоткові ставки на 100 базисних пунктів на своєму засіданні 26-27 липня. Це буде найбільшим підвищенням відтоді, як ФРС почала використовувати відсоткові ставки овернайт для проведення монетарної політики на початку 1990-х років. 

ФРС стала агресивно боротися з інфляцією після того, як її звинуватили в її спочатку повільній реакції, розхитуванні фінансових ринків і збільшенні ризику того, що її дії можуть схилити економіку Америки до рецесії.

З огляду на останні дані інфляції у США за пісдумками червня, економісти Nomura Securities International тепер очікують збільшення базової ставки ФРС на повний відсотковий пункт на липневому засіданні.

Джером Пауелл (голова ФРС - ред.) заявив минулого місяця, що в липні ймовірне підвищення на 50 або 75 базисних пунктів. Але відтоді більшість його колег або повторили ці слова, або схилилися до більш суттєвого кроку.

"У липні треба допускати [підвищення ставки на] 100", - сказав Ендрю Голленгорст, головний економіст Citigroup США. "Називати пік інфляції треба теж дуже обережно - кілька місяців тому він мав становити 8,3%".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 07 2022 13:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Economist Impact запускає трекер реформ в Україні

Economist Impact запускає трекер реформ в Україні

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.