Харлан розгромила колишню росіянку і вийшла до ¼ фіналу Олімпіади
Українська 32-річна фехтувальниця Ольга Харлан в другому поєдинку в особистому турнірі шаблісток на Олімпійських іграх 2024.
Про це пише агенція Інтерфакс-Україна.
Поєдинок пройшов повністю під контролем українки і завершилася з рахунком 15:6.
Анна Башта до 2019 року представляла росію, де вона й народилася, проте 5 років тому змінила спортивне громадянство на азербайджанське.
В 1/4 фіналу Харлан буде протистояти 29-річна угорці Анні Мартон.
Двобій має відбутись вже сьогодні о 16:55 за київським часом.
Ольга Харлан олімпійська чемпіонка Пекіна-2008.
Вона також бронзова призерка Лондона-2012 і Ріо-2016.