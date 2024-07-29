Харлан розгромила колишню росіянку і вийшла до ¼ фіналу Олімпіади

В 1/8 фіналу українська фехтувальниця перемогла представницю Азербайджану Анну Башту, яка раніше мала громадянство рф.

Українська 32-річна фехтувальниця Ольга Харлан в другому поєдинку в особистому турнірі шаблісток на Олімпійських іграх 2024.

Про це пише агенція Інтерфакс-Україна.

Поєдинок пройшов повністю під контролем українки і завершилася з рахунком 15:6.

Анна Башта до 2019 року представляла росію, де вона й народилася, проте 5 років тому змінила спортивне громадянство на азербайджанське.

В 1/4 фіналу Харлан буде протистояти 29-річна угорці Анні Мартон.

Двобій має відбутись вже сьогодні о 16:55 за київським часом.

Ольга Харлан олімпійська чемпіонка Пекіна-2008.

Вона також бронзова призерка Лондона-2012 і Ріо-2016.