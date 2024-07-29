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Харлан розгромила колишню росіянку і вийшла до ¼ фіналу Олімпіади

29 липня 2024, 21:19
Харлан розгромила колишню росіянку і вийшла до ¼ фіналу Олімпіади
Фото: facebook.com/olympicua
В 1/8 фіналу українська фехтувальниця перемогла представницю Азербайджану Анну Башту, яка раніше мала громадянство рф.

Українська 32-річна фехтувальниця Ольга Харлан в другому поєдинку в особистому турнірі шаблісток на Олімпійських іграх 2024. 

Про це пише агенція Інтерфакс-Україна

Поєдинок пройшов повністю під контролем українки і завершилася з рахунком 15:6. 

Анна Башта до 2019 року представляла росію, де вона й народилася, проте 5 років тому змінила спортивне громадянство на азербайджанське. 

В 1/4 фіналу Харлан буде протистояти 29-річна угорці Анні Мартон. 

Двобій має відбутись вже сьогодні о 16:55 за київським часом.

Ольга Харлан олімпійська чемпіонка Пекіна-2008. 

Вона також бронзова призерка Лондона-2012 і Ріо-2016.

 
УкраїнаОльга ХарланОлімпіада-2024

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